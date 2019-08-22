Популярний дует BROSKO презентував мрійливу пісню

Молодий бойз-дует BROSKO порадував українського слухача новим синглом під назвою "Мрія".

Неоновий сінтвейв нічного міста (як у дебютному міні-альбомі музикантів) змінився на легкий, яскравий і позитивний сінтпоп сонячного серпневого літа та теплого моря, а до запису трека BROSKO запросили прекрасну Альону з гурту On I Ona.

Учасники гурту BROSKO (фото: прес-служба)

"Я взагалі вважаю що колаборації це дуже здорово і що артисти повинні це робити регулярно. Тому що по-перше це можливість пірнути в новий жанр і спробувати себе в ньому, як у моїй ситуації наприклад. Для мене це однозначно зміна настрою - адже моя музика, музика On I Ona, це в основному вдумлива deep лірика, а тут ми з BROSKO записали трек, який несе відверті, яскраві сонячні веселощі і абсолютний позитив. Пісня "Мрія" мені схожа на саундтрек до якогось мультфільму з абсолютно щасливим кінцем або на фінальну пісню дитячого фестивалю. Пісня - мрія. А без мрії - нікуди! Друзі, ніколи не переставайте мріяти! Тому що мрії стають реальністю і призводять нас до наших великих цілей!" - говорить Альона.

В треку упізнаються відсилання до творчості Katy Perry, Taylor Swift, Maroon 5, і тільки згодом приходить розуміння, що це є українська квінтесенція усього гарного зі світової поп-музики.

BROSKO - Мрія (за участю Alyona of ON I ONA)

Раніше ми писали про те, що рок-гурт VLASNA випустив пісню-"антиістерику".