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Український дует переніс слухачів в 80-і

STYLERЖиття    13.06.2019 - 14:27
Український дует переніс слухачів в 80-і
Учасники групи BROSKO (фото: прес-служба)

BROSKO випустили дебютний міні-альбом "Хочу"

Український поп-дует BROSKO презентував дебютний міні-альбом "Хочу", в який увійшло чотири стильних поп-номери, сяючих неоновим лоском синтвейва і романтичної електроніки 80-х.

За словами фронтмена групи Стаса Малікова, однією з головних цілей BROSKO є написання якісної україномовної поп-музики.

"Це відправна точка, після якої мене вже не зупинити! Я завжди був тісно пов'язаний з музикою та театром. Починаючи з дитячих постановок для батьків, через шкільні концерти, першу рок-групу і роботу в музичній індустрії, я прийшов до запуску свого проекту", - розповів Стас.

Український дует переніс слухачів в 80-і

Учасники групи BROSKO (фото: прес-служба)

Бітмейкер і продюсер Михайло Гайдай, який відповідає за саунд BROSKO, зізнався, що після безлічі хіп-хоп треків, поп-музика стала для нього новим челенджом.

"Розгадати формулу хіта і зробити справжній бенгер, який буде звучати скрізь... Це саме те, що мене надихає!" - каже Міша.

BROSKO - "Хочу"

Раніше ми писали про те, що Alyona Alyona презентувала відеокліп на один із найефектніших треків альбому "Пушка" - "Якби я була не я".

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