Украинский дуэт перенес слушателей в 80-е

Участники группы BROSKO (фото: пресс-служба)

BROSKO выпустили дебютный мини-альбом "Хочу"

Украинский поп-дуэт BROSKO представил дебютный мини-альбом "Хочу", в который вошло четыре стильных поп-номера, сияющих неоновым лоском синтвейва и романтичной электроники 80-х.

По словам фронтмена группы Стаса Маликова, одной из главных целей BROSKO является написание качественной украиноязычной поп-музыки.

"Это отправная точка, после которой меня уже не остановить! Я всегда был тесно связан с музыкой и театром. Начиная с детских постановок для родителей, через школьные концерты, первую рок-группу и работу в музыкальной индустрии, я пришел к запуску своего проекта", - рассказал Стас.

Участники группы BROSKO (фото: пресс-служба)

Битмейкер и продюсер Миша Гайдай, который отвечает за саунд в BROSKO, признался, что после множества хип-хоп треков, поп-музыка стала для него новым чэленджом.

"Разгадать формулу хита и сделать настоящий бэнгер, который будет звучать везде… Это именно то, что меня вдохновляет!" - говорит Миша.

BROSKO - "Хочу"

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