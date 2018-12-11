Російський "Яндекс" випадково розсекретив сотні військових баз (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Сервіс "Google Планета Земля" іноді відображає дані на прохання урядів

Найбільший картографічний сервіс Російської Федерації "Яндекс Карти" погодився вибірково стирати певні сайти до невпізнання, однак це було зроблено тільки для двох країн, Ізраїлю та Туреччини. Так, помилково були показані в інтернеті військові об'єкти цих двох держав, йдеться на сайті Федерації американських вчених (FAS).

Площа цих розмитих ділянок варіюється від великих комплексів, таких як аеродроми або бункери для зберігання боєприпасів, до невеликих будинків у міських кварталах.

Фото: fas.org

Як зазначається в матеріалі, картографічний сервіс "Google Планета Земля" іноді відображає дані на прохання урядів. Франція, наприклад, попросила Google приховати всі зображення своїх в'язниць після того, як французький гангстер за допомогою безпілотників, димових шашок і вкраденого вертольота втік з в'язниці.

Нинішній "злив" відобразив розташування та точні периметри кожного значного військового об'єкта в Ізраїлі та Туреччині. Повний список розмитих місць в друх країнах налічує понад 300 окремих будівель, аеродромів, портів, бункерів, сховищ, баз, казарм, ядерних об'єктів і випадкових будівель.

Фото: fas.org

Також були розсекречені два об'єкта НАТО: Союзне сухопутне командування (LANDCOM) в Ізмірі та авіабаза Інджирлік, на якій розміщений найбільший контингент ядерних гравітаційних бомб США B61 на будь-якій окремій базі НАТО.

Як наголосили в матеріалі, при цьому жоден об'єкт РФ не був розмитим, включаючи його ядерні об'єкти, бази підводних човнів, авіабази, стартові майданчики або численні іноземні військові бази в Східній Європі, Центральній Азії або на Близькому Сході.

Фото: fas.org

Як повідомлялося раніше, популярний картографічний сервіс Google Maps почав підтримувати 39 нових мов, серед яких є і українська.

Також ми писали про те, що в мережу раніше злили відео з донецького бару, на якому п'яний брат лідера бойовиків "ДНР" Олександра Захарченко під час бійки поранив розбитим келихом офіціанта.

Нагадаємо, у відкритому доступі з'явилися персональні дані російських військових, які атакували і захопили українські катера в Азовському морі.

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Відео: РБК-Україна