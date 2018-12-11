Российский "Яндекс" случайно рассекретил сотни военных баз (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Сервис "Google Планета Земля" иногда отображает данные по просьбе правительств

Крупнейший картографический сервис Российской Федерации "Яндекс Карты" согласился выборочно стирать определенные сайты до неузнаваемости, однако это было сделано только для двух стран - для Израиля и Турции. В итоге, ошибочно были показаны в интернете военные объекты этих двух государств, говорится на сайте Федерации американских ученых (FAS).

Площадь этих размытых участков варьируется от больших комплексов, таких как аэродромы или бункеры для хранения боеприпасов, до небольших зданий в городских кварталах.

Фото: fas.org

Как отмечается в материале, картографический сервис "Google Планета Земля" иногда отображает данные по просьбе правительств. Франция, например, попросила Google скрыть все изображения своих тюрем после того, как французский гангстер при помощи беспилотников, дымовых шашек и украденного вертолета сбежал из тюрьмы.

Нынешний "слив" отобразил местоположение и точные периметры каждого значительного военного объекта в Израиле и Турции. Полный список размытых мест в друх странах насчитывает более 300 отдельных зданий, аэродромов, портов, бункеров, хранилищ, баз, казарм, ядерных объектов и случайных зданий.

Фото: fas.org

Также были рассекречены два объекта НАТО: Союзное сухопутное командование (LANDCOM) в Измире и авиабаза Инджирлик, на которой размещен самый большой контингент ядерных гравитационных бомб США B61 на любой отдельной базе НАТО.

Как подчеркнули в материале, при этом ни один объект РФ не был размытым, включая его ядерные объекты, базы подводных лодок, авиабазы, стартовые площадки или многочисленные иностранные военные базы в Восточной Европе, Центральной Азии или на Ближнем Востоке.

Фото: fas.org

Как сообщалось ранее, популярный картографический сервис Google Maps начал поддерживать 39 новых языков, среди которых есть и украинский.

Также мы писали о том, что в сеть ранее слили видео из донецкого бара, на котором пьяный брат лидера боевиков "ДНР" Александра Захарченко во время драки ранил разбитым бокалом официанта.

Напомним, в открытом доступе появились персональные данные российских военных, которые атаковали и захватили украинские катера в Азовском море.

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Видео: РБК-Украина