Популярний український блогер влаштував "бєспрєдєл"
Популярний український блогер і співак Qatoshi порадував шанувальників новим треком, який отримав назву "Беспредел".
Пісня з'явилася на YouTube-каналі реп-виконавця з Чернівців нещодавно, але вже встигла полюбитися багатьом шанувальникам жанру.
За словами Миколи (справжнє ім'я артиста), цей трек добре підійде для літнього проведення часу, так як він "легкий і позитивний".
"Романтика пацанська", - з посмішкою говорить про пісню артист.
"Беспредел" з великою ймовірністю увійде в міні-альбом Qatoshi, робота над яким активно ведеться зараз.
"Слова приспіву були написані відразу після почутої мною мелодії, тобто, надихнула сама мелодія і теплий вечір. Хотілося написати трек, який буде викликати позитивні емоції, і який дасть можливість відволіктися від буденних проблем", - коментує співак.
Свіжий трек Qatoshi "Беспредел"
Відзначимо, що за короткий час пісня встигла полюбитися багатьом шанувальникам жанру, про що свідчать сотні коментарів під релізом.
- Те відчуття, коли ти розумієш, що немає меж для досконалості. Черговий трек - черговий вибух!
- Микола робить топ
- Це просто вогняна гармата-ракета! Чекаємо кліп
- Знову молодці! Крута пісенька! Успіхів!
- На ніч - саме те
- Топчик прилетів
- Один з кращих треків
Додамо, що Qatoshi є співзасновником популярного українського Instagram-каналу Naprocente, що має понад 320 тис. підписників.
Репер запевняє: головна мета його творчості - далеко не гроші.
"Кожен трек, який випускається нами - від душі. Ніколи б не випустив трек, який самому не подобається. Тому кайфую від кожного сам", - каже Коля.
Восени у Qatoshi вийшов трек " LALALA"
Нагадаємо, раніше Кароль в розкішній сукні-халаті запропонувала свіжу альтернативу live-виступу.