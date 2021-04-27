Популярний український блогер влаштував "бєспрєдєл"

Пісня з'явилася на YouTube-каналі реп-виконавця з Чернівців нещодавно, але вже встигла полюбитися багатьом шанувальникам жанру.

За словами Миколи (справжнє ім'я артиста), цей трек добре підійде для літнього проведення часу, так як він "легкий і позитивний".

"Романтика пацанська", - з посмішкою говорить про пісню артист.

"Беспредел" з великою ймовірністю увійде в міні-альбом Qatoshi, робота над яким активно ведеться зараз.

"Слова приспіву були написані відразу після почутої мною мелодії, тобто, надихнула сама мелодія і теплий вечір. Хотілося написати трек, який буде викликати позитивні емоції, і який дасть можливість відволіктися від буденних проблем", - коментує співак.

Свіжий трек Qatoshi "Беспредел"

Відзначимо, що за короткий час пісня встигла полюбитися багатьом шанувальникам жанру, про що свідчать сотні коментарів під релізом.

Те відчуття, коли ти розумієш, що немає меж для досконалості. Черговий трек - черговий вибух!

Микола робить топ

Це просто вогняна гармата-ракета! Чекаємо кліп

Знову молодці! Крута пісенька! Успіхів!

На ніч - саме те

Топчик прилетів

Один з кращих треків

Додамо, що Qatoshi є співзасновником популярного українського Instagram-каналу Naprocente, що має понад 320 тис. підписників.

Репер запевняє: головна мета його творчості - далеко не гроші.

"Кожен трек, який випускається нами - від душі. Ніколи б не випустив трек, який самому не подобається. Тому кайфую від кожного сам", - каже Коля.

Восени у Qatoshi вийшов трек " LALALA"