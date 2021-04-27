Популярный украинский блогер устроил "беспредел"

Популярный украинский блогер и певец Qatoshi порадовал поклонников новым треком, который получил название "Беспредел".

Песня появилась на YouTube-канале рэп-исполнителя из Черновцов недавно, но уже успела полюбиться многим поклонникам жанра.

По словам Николая (настоящее имя артиста), этот трек хорошо подойдет для летнего времяпровождения, так как он "легкий и позитивный".

"Романтика пацанская", - с улыбкой говорит о песне артист.

"Беспредел" с большой вероятностью войдет в мини-альбом Qatoshi, работа над которым активно ведется сейчас.

"Слова припева были написаны сразу после услышанной мной мелодии, то есть, вдохновила сама мелодия и теплый вечер. Хотелось написать трек, который будет вызывать положительные эмоции, и который даст возможность отвлечься от будничных проблем", - комментирует певец.

Свежий трек Qatoshi "Беспредел"

Отметим, что за короткое время песня успела полюбиться многим поклонникам жанра, о чем свидетельствуют сотни комментариев под релизом.

То чувство, когда ты понимаешь, что нет границ для совершенства. Очередной трек - очередной взрыв!

Николай делает вещи

Это просто огненная пушка-ракета! Ждем клип

Опять молодцы! Крутая песенка! Успехов!

На ночь - самое то

Топчик прилетел

Один из лучших треков

Добавим, что Qatoshi является сооснователем популярного украинского Instagram-канала Naprocente, что имеет более 320 тыс. подписчиков.

Рэпер уверяет: главная цель его творчества - далеко не деньги.

"Каждый трек, который выпускается нами - от души. Никогда бы не выпустил трек, который самому не нравится. Поэтому кайфую от каждого сам", - говорит Коля.

Осенью у Qatoshi вышел трек "LALALA"