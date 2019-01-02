Порошенко назвав свої улюблені українські пісні: KAZKA в списку

Українці оцінили музичні вподобання президента
Президент України Петро Порошенко склав топ-7 українських пісень, які йому найбільше сподобалися у 2018 році. Своїми музичними вподобаннями гарант поділився на власній Facebook-сторінці.
Мій ТОП-7 українських пісень 2018
Радію, коли бачу, як за останній рік розвинулася українська музика - від фолку до танцювальної музики і року. З'явилося багато сучасних, яскравих композиції як від давно відомих колективів, так і від нових талановитих виконавців. Соцмережі без перебільшення гули про українських зірок. Не можна було не помітити неймовірний прорив гурту KAZKA Розмовляти, писати, співати українською - це стало драйвом, стало модним, ми точно маємо підтримувати цей тренд, бо українська мова має всюди звучати на повний голос! #УкраїнськаЦеМодноОпубліковано Петром Порошенком Середа, 2 січня 2019 р.
Відео: facebook.com/petroporoshenko
До списку найкращих увійшли такі хіти:
"Крила" із нового однойменного альбому переможниці Євробачення 2016 Джамали.
Джамала - Крила
Пісня "Strum" із репертуару однієї з найвідоміших і найуспішніших українських груп у світі ONUKA.
ONUKA - STRUM
"Янгольська" композиція із нового альбому ТНМК, який вийшов наприкінці року.
ТНМК - Янголи
Трек "Де Твоя Лінія?", написаний на слова Сергія Жадана і виконаний ним же і гуртом Лінія Маннергейма.
Лінія Маннергейма - Де Твоя Лінія?
Композиція гурту Антитіла "Лови Момент", яка стала саундтреком мегапопулярного українського серіалу "Школа".
Антитіла - Лови Момент
Пісня від гурту Один В Каное, яку колектив присвятив тим, хто силою своєї думки, таланту та особистості творив нас у 60-их.
Один В Каное - Ікони (Шістдесятникам)
Звісно, не могла не потрапити у президентський топ найпопулярніша українська пісня у світі - "Плакала". Цей твір гурту KAZKA минулого року увійшов у топ-10 пісень світового чарту Shazam, а на YouTube - на сьогоднішній день пісню і кліп на неї передивилися майже 200 млн людей з усього світу (а нещодавно вийшла і англомовна версія треку!)
KAZKA - Плакала
"Радію, коли бачу, як за останній рік розвинулася українська музика - від фолку до танцювальної музики і року. З'явилося багато сучасних, яскравих композиції як від давно відомих колективів, так і від нових талановитих виконавців. Соцмережі без перебільшення гули про українських зірок. Не можна було не помітити неймовірний прорив гурту KAZKA... Розмовляти, писати, співати українською - це стало драйвом, стало модним, ми точно маємо підтримувати цей тренд, бо українська мова має всюди звучати на повний голос!" - зауважив президент.
Більшість українців оцінили топ від гаранта-меломана.
"Це і мій плейлист", - похвалилася Мирослава Сайкевич.
"Декому було дискомфортно кілька років тому через те, що по Україні перестали кататись з гастролями різні баскови з кіркоровими, лєсоповали і таке інше. І що сталось? Мабуть, не більше півроку минуло, як у нас з'явилась сила силенна нашої музики світового рівня! І концертні зали не пустують, і по ТБ є що подивитись! Нарешті!" - прокоментував Юрій Янушкевич.
Нагадаємо, раніше ми склали для вас список кращих українських музичних альбомів 2018 року.
Відео: РБК-Україна