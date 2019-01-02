Порошенко назвав свої улюблені українські пісні: KAZKA в списку

Петро Порошенко (фото: РБК-Україна)

Українці оцінили музичні вподобання президента

Президент України Петро Порошенко склав топ-7 українських пісень, які йому найбільше сподобалися у 2018 році. Своїми музичними вподобаннями гарант поділився на власній Facebook-сторінці.

Мій ТОП-7 українських пісень 2018 Радію, коли бачу, як за останній рік розвинулася українська музика - від фолку до танцювальної музики і року. З'явилося багато сучасних, яскравих композиції як від давно відомих колективів, так і від нових талановитих виконавців. Соцмережі без перебільшення гули про українських зірок. Не можна було не помітити неймовірний прорив гурту KAZKA Розмовляти, писати, співати українською - це стало драйвом, стало модним, ми точно маємо підтримувати цей тренд, бо українська мова має всюди звучати на повний голос! #УкраїнськаЦеМодно Опубліковано Петром Порошенком Середа, 2 січня 2019 р.

Відео: facebook.com/petroporoshenko

До списку найкращих увійшли такі хіти:

"Крила" із нового однойменного альбому переможниці Євробачення 2016 Джамали.

Джамала - Крила

Пісня "Strum" із репертуару однієї з найвідоміших і найуспішніших українських груп у світі ONUKA.

ONUKA - STRUM

"Янгольська" композиція із нового альбому ТНМК, який вийшов наприкінці року.

ТНМК - Янголи

Трек "Де Твоя Лінія?", написаний на слова Сергія Жадана і виконаний ним же і гуртом Лінія Маннергейма.

Лінія Маннергейма - Де Твоя Лінія?

Композиція гурту Антитіла "Лови Момент", яка стала саундтреком мегапопулярного українського серіалу "Школа".

Антитіла - Лови Момент

Пісня від гурту Один В Каное, яку колектив присвятив тим, хто силою своєї думки, таланту та особистості творив нас у 60-их.

Один В Каное - Ікони (Шістдесятникам)

Звісно, не могла не потрапити у президентський топ найпопулярніша українська пісня у світі - "Плакала". Цей твір гурту KAZKA минулого року увійшов у топ-10 пісень світового чарту Shazam, а на YouTube - на сьогоднішній день пісню і кліп на неї передивилися майже 200 млн людей з усього світу (а нещодавно вийшла і англомовна версія треку!)

KAZKA - Плакала

"Радію, коли бачу, як за останній рік розвинулася українська музика - від фолку до танцювальної музики і року. З'явилося багато сучасних, яскравих композиції як від давно відомих колективів, так і від нових талановитих виконавців. Соцмережі без перебільшення гули про українських зірок. Не можна було не помітити неймовірний прорив гурту KAZKA... Розмовляти, писати, співати українською - це стало драйвом, стало модним, ми точно маємо підтримувати цей тренд, бо українська мова має всюди звучати на повний голос!" - зауважив президент.

Більшість українців оцінили топ від гаранта-меломана.

"Це і мій плейлист", - похвалилася Мирослава Сайкевич.

"Декому було дискомфортно кілька років тому через те, що по Україні перестали кататись з гастролями різні баскови з кіркоровими, лєсоповали і таке інше. І що сталось? Мабуть, не більше півроку минуло, як у нас з'явилась сила силенна нашої музики світового рівня! І концертні зали не пустують, і по ТБ є що подивитись! Нарешті!" - прокоментував Юрій Янушкевич.

Нагадаємо, раніше ми склали для вас список кращих українських музичних альбомів 2018 року.

Відео: РБК-Україна