Порошенко назвал свои любимые украинские песни: KAZKA в списке

Петр Порошенко (фото: РБК-Украина)

Украинцы оценили музыкальные пристрастия президента

Президент Украины Петр Порошенко составил топ-7 украинских песен, которые ему больше всего понравились в 2018 году. Своими музыкальными предпочтениями гарант поделился на собственной Facebook-странице.

Мой ТОП-7 украинских песен 2018 Радуюсь, когда вижу, как за последний год развилась украинская музыка - от фолка до танцевальной музыки и рока. С'появилось много современных, ярких композиции как от давно известных коллективов, так и от новых талантливых исполнителей. Соцсети без преувеличения гудели об украинских звезд. Нельзя было не заметить невероятный прорыв группы KAZKA Разговаривать, писать, петь на украинском - это стало драйвом, стало модным, мы точно должны поддерживать этот тренд, потому что украинский язык должен везде звучать в полный голос! #УкраїнськаЦеМодно Опубликовано Петром Порошенко Среда, 2 января 2019 г.

Видео: facebook.com/petroporoshenko

В список лучших вошли такие хиты:

"Крила" с нового одноименного альбома победительницы Евровидения 2016 Джамалы.

Джамала - Крила

Песня "Strum" из репертуара одной из самых известных и успешных украинских групп в мире ONUKA.

ONUKA - STRUM

"Ангельская" композиция из нового альбома "ТНМК", который вышел в конце года.

ТНМК - Янголи

Трек "Де Твоя Лінія?", написанный на слова Сергея Жадана и выполненный им же и группой Лінія Маннергейма.

Лінія Маннергейма - Де Твоя Лінія?

Композиция группы Антитіла "Лови Момент", которая стала саундтреком к мегапопулярному украинскому сериалу "Школа".

Антитела - Лови Момент

Песня от группы Один В Каное, которую коллектив посвятил тем, кто силой своей мысли, таланта и личности творил нас в 60-ых.

Один В Каное - Ікони (Шістдесятникам)

Конечно, не могла не попасть в президентский топ самая популярная украинская песня в мире - "Плакала". Это произведение группы KAZKA в прошлом году вошло в топ-10 песен мирового чарта Shazam, а на YouTube на сегодняшний день песню и клип на нее посмотрели почти 200 млн людей со всего мира (а недавно вышла и англоязычная версия трека!)

KAZKA - Плакала

"Радуюсь, когда вижу, как за последний год развилась украинская музыка - от фолка до танцевальной музыки и рока. Появилось много современных, ярких композиции как от давно известных коллективов, так и от новых талантливых исполнителей. Соцсети без преувеличения гудели об украинских звездах. Нельзя было не заметить невероятный прорыв группы KAZKA... Разговаривать, писать, петь на украинском - это стало драйвом, стало модным, мы точно должны поддерживать этот тренд, потому что украинский язык должен везде звучать в полный голос!" - заметил президент.

Большинство украинцев оценили топ от гаранта-меломана.

"Это и мой плейлист", - похвасталась Мирослава Сайкевич.

"Кому-то было дискомфортно несколько лет назад из-за того, что по Украине перестали кататься с гастролями разные басковы с киркоровыми, лесоповалы и прочие. И что случилось? Наверное, не больше полугода прошло, как у нас появилось уйма нашей музыки мирового уровня! И концертные залы не пустуют, и по ТВ есть что посмотреть! Наконец-то!" - прокомментировал Юрий Янушкевич.

Напомним, ранее мы составили для вас список лучших украинских музыкальных альбомов 2018 года.

Видео: РБК-Украина