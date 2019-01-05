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Замість Порошенка? На отримання томосу відправився екс-президент України

STYLERЖиття    05.01.2019 - 12:22
Замість Порошенка? На отримання томосу відправився екс-президент України
Фото: храм Святого Георгія (facebook.com/rostyslav.pavlenko)

Багато хто засудив зайву кількість делегатів від України

У суботу, 5 січня, українська влада та духовенство відправили делегатів в Стамбул для отримання томосу Вселенського Патріархату про Автокефалію Православної Церкви в Україні. У мережі засудили зайву кількість делегатів, а також здивувалися присутності в Стамбулі Віктора Ющенка, колишнього президента України. Про це користувачі написали під публікацією спікера Верховної Ради Андрія Парубія Twitter.

Андрій Парубій опублікував спільний знімок з духовенством, екс-президентом Віктором Ющенко, віце-прем'єром Геннадієм Зубко, міністром економічного розвитку Степаном Кубивым, міністром спорту та молодіжної політики Ігорем Ждановим, міністром оборони Степан Полторак та іншими.

Замість Порошенка? На отримання томосу відправився екс-президент України

Фото: (twitter.com/AndriyParubiy)

"Українська делегація прибула до Стамбулу отримувати Томос Вселенського Патріархату про Автокефалію Православної Церкви в Україні", – написав політик.

Замість Порошенка? На отримання томосу відправився екс-президент України

Скріншот поста облікового запису twitter.com/AndriyParubiy

В коментарях відзначили, що запрошення Віктора Ющенка стало для них несподіванкою.

"Ющенко забрав всі лаври собі хД", "Молодці, Ющенка запросили", "А що там робить Ющенко????????", "Навіть Ющенко зачепили... Ух!" — пишуть в мережі.

У мережі засудили зайву кількість делегатів.

"Багато зайвих у нашій делегації як на мене", "Що там Полторак, Жданов роблять?", "Були місця в літаку, от вони й полетіли в вікенд", "Що там робить Ющенко? І вся та урядова шолупень? Ви отримуєте Томоси або транш...?", "

Багато хто просто порадів, що українська церква незабаром стане абсолютно незалежною від РПЦ.

"Слава Ісусу Христу, слава Україні!!! Божого благословення вам усім і Його Святості Вселенському Патріарху Варфоломію і Блаженнішому Митрополиту Київському і всієї України Єпіфанію! Молимося за вас! Небайдужі Українці", "Хотів написати просто: "З Богом!". І вперше в житті відчув у цій звичній фразі зовсім іншу, набагато більшу змістовну наповненість ...", — пишуть під публікацією.

Замість Порошенка? На отримання томосу відправився екс-президент України

Замість Порошенка? На отримання томосу відправився екс-президент України

Замість Порошенка? На отримання томосу відправився екс-президент України

Замість Порошенка? На отримання томосу відправився екс-президент України

Замість Порошенка? На отримання томосу відправився екс-президент України

Скріншоти коментарів поста облікового запису twitter.com/AndriyParubiy

Нагадаємо, програмою візиту на 5 січня передбачена зустріч голови Верховної ради Андрія Парубія та президента Порошенка з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайіпом Ердоганом, відвідування Вселенського патріархату і зустріч з вселенським патріархом Варфоломієм.

Раніше повідомлялося, що Ієромонах Лука привіз в Константинополь текст-оригінал томосу про надання автокефалії Православної Церкви України (ПЦУ).

Онлайн-трансляція молебню перед підписанням томосу В понеділок предстоятель ПЦУ здійснить літургію в Софійському соборі
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