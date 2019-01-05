Вместо Порошенко? На получение томоса отправился экс-президент Украины

Фото: храм Святого Георгия (facebook.com/rostyslav.pavlenko)

Многие осудили излишнее количество делегатов от Украины

В субботу, 5 января, украинские власти и духовенство отправили делегатов в Стамбул для получения Томоса Вселенского Патриархата про Автокефалию Православной Церкви в Украине. В сети осудили излишне количество делегатов, а также удивились присутствию в Стамбуле Виктора Ющенко, бывшего президента Украины. Об этом пользователи написали под публикацией спикера Верховной Рады Андрея Парубия в Twitter.

Андрей Парубий опубликовал совместный снимок с духовенством, экс-президентом Виктором Ющенко, вице-премьером Геннадием Зубко, министром экономического развития Степаном Кубивым, министром спорта и молодежной политики Игорем Ждановым, министром обороны Степаном Полторак и другими.

Фото: (twitter.com/AndriyParubiy)

"Украинская делегация прибыла в Стамбул получать Томос Вселенского Патриархата про Автокефалию Православной Церкви в Украине", – написал политик.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/AndriyParubiy

В комментариях отметили, что приглашение Виктора Ющенко стало для них неожиданностью.

"Ющенко забрал все лавры себе хД", "Молодцы, Ющенко пригласили", "А что там Ющенко делает????????", "Даже Ющенко зацепили… Ух!" — пишут в сети.

В сети осудили излишне количество делегатов.

"Много лишних в нашей делегации как по мне", "Что там Полторак, Жданов делают?", "Были места в самолете, вот они и полетели в викенд", "Что там делает Ющенко? И вся та правительственная шолупень? Вы получаете Томосы или транш...?", "

Многие просто порадовались, что украинская церковь вскоре станет абсолютно независимой от РПЦ.

"Слава Иисусу Христу и слава Украине!!! Божьего благословения вам всем и Его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею и Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию! Молимся за вас! Неравнодушные Украинцы", " Хотел написать просто: "С Богом!". И впервые в жизни почувствовал в этой привычной фразе совсем другую, гораздо большую содержательную наполненность ...", — пишут под публикацией.

Скриншоты комментариев поста аккаунта twitter.com/AndriyParubiy

Напомним, программой визита на 5 января предусмотрена встреча председателя Верховной рады Андрея Парубия и президента Порошенко с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, посещение Вселенского патриархата и встреча с вселенским патриархом Варфоломеем.

Ранее сообщалось, что Иеромонах Лука привез в Константинополь текст-оригинал томоса о предоставлении автокефалии Православной Церкви Украины (ПЦУ).