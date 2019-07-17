Порошенко в Страсбурзі відправив російських пропагандистів до Гаазького трибуналу

Прес-секретар п'ятого Президента України Петра Порошенка розмістив у своєму Facebook фото, на якому Петро Порошенко "відправляє російських пропагандистів готуватися до Гаазького трибуналу".

Святослав Цеголко дописав, що Росія використовує Страсбург для чергової провокації проти України і намагається інфікувати депутатів Європарламенту капітулянтськими ідеями 5-ї колони з окупаційної платформи.

"Навколо них справжній шабаш російських телеканалів. Їх у коридорах ЕП як щурів", - зазначив Цеголко.

Скріншот поста (facebook.com/svyatoslav.tsegolko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Порошенка пояснили Трубі, чому він не прийде на допит.

А також розповідали про те, що Петро Порошенко в Зарваниці закликав усіх помолитися за Україну.