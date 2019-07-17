Порошенко в Страсбурге отправил российских пропагандистов в Гаагский трибунал

Пресс-секретарь пятого Президента Украины Петра Порошенко разместил в своем Facebook фото, на котором Петр Порошенко "отправляет российских пропагандистов готовиться в Гаагский трибунал".

Святослав Цеголко дописал, что Россия использует Страсбург для очередной провокации против Украины и пытается инфицировать депутатов Европарламента капитулянтскую идеями 5-й колонны с оккупационной платформы.

"Вокруг них настоящий шабаш российских телеканалов. Их в коридорах ЕП как крыс", - отметил Цеголко.

Скриншот поста (facebook.com/svyatoslav.tsegolko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что у Порошенко объяснили Трубе, почему он не придет на допрос.

А также рассказывали о том, что Петр Порошенко в Зарванице призвал всех помолиться за Украину.