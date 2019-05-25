Пішов прогулятися в ліс та зник: деталі таємничої смерті школяра під Києвом

Колаж РБК-Україна

Загадкова смерть дев'ятикласника шокувала місцевих

У Броварах під Києвом дев'ятикласник під час святкування останнього дзвоника втопився у місцевому озері. Причини загадкової смерті з'ясовували правоохоронці, передає прес-служба поліції.

Близько десяти учнів дев'ятого класу броварської школи №2 вирушили святкувати закінчення навчального року до озера. Хлопці вживали алкогольні напої і до вечора були добряче п'яні.

Близько 17:00 учні помітили, що серед них немає одного з однокласників, хоча його речі, одяг та мобільний телефон залишалися на березі. Підлітки стверджують, що відпочивали на березі озера, як раптом 9-класник сказав, що піде в ліс прогулятися і зник.

До розшуку підлітка долучився весь особовий склад Броварського відділу поліції, дільничні офіцери поліції, національна гвардія, громадські формування та кінологи.

На ранок до пошуків підключилися київські водолази, які в суботу, 25 травня, близько 10:00 знайшли бездиханне тіло хлопця у 20-25 метрах від берега. Ознаки насильницької смерті відсутні.

Нагадаємо, що у Запорізькій області двоє хлопчиків потонули в зрошувальному каналі.

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