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Пішов прогулятися в ліс та зник: деталі таємничої смерті школяра під Києвом

STYLERЖиття    25.05.2019 - 15:11
Пішов прогулятися в ліс та зник: деталі таємничої смерті школяра під Києвом
Колаж РБК-Україна

Загадкова смерть дев'ятикласника шокувала місцевих

У Броварах під Києвом дев'ятикласник під час святкування останнього дзвоника втопився у місцевому озері. Причини загадкової смерті з'ясовували правоохоронці, передає прес-служба поліції.

Близько десяти учнів дев'ятого класу броварської школи №2 вирушили святкувати закінчення навчального року до озера. Хлопці вживали алкогольні напої і до вечора були добряче п'яні.

Близько 17:00 учні помітили, що серед них немає одного з однокласників, хоча його речі, одяг та мобільний телефон залишалися на березі. Підлітки стверджують, що відпочивали на березі озера, як раптом 9-класник сказав, що піде в ліс прогулятися і зник.

До розшуку підлітка долучився весь особовий склад Броварського відділу поліції, дільничні офіцери поліції, національна гвардія, громадські формування та кінологи.

 

На ранок до пошуків підключилися київські водолази, які в суботу, 25 травня, близько 10:00 знайшли бездиханне тіло хлопця у 20-25 метрах від берега. Ознаки насильницької смерті відсутні.

Нагадаємо, що у Запорізькій області двоє хлопчиків потонули в зрошувальному каналі.

Раніше ми повідомляли про те, що у місті Вишневому Київської області собака накинулася на компанію дівчаток.

А також розповідали про те, що в Миколаївській області син виявив тіла своїх батьків-фермерів зі слідами насильницької смерті.

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