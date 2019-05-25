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Пошел прогуляться в лес и исчез: детали таинственной смерти школьника под Киевом

STYLERЖизнь    25.05.2019 - 15:11
Пошел прогуляться в лес и исчез: детали таинственной смерти школьника под Киевом
Коллаж РБК-Украина

Загадочная смерть девятиклассника шокировала местных

В Броварах под Киевом девятиклассник во время празднования последнего звонка утонул в местном озере. Причины загадочной смерти выясняли правоохранители, передает пресс-служба полиции.

Около десяти учеников девятого класса броварской школы №2 отправились праздновать окончание учебного года к озеру. Ребята употребляли алкогольные напитки и к вечеру были изрядно пьяны.

Около 17:00 ученики заметили, что среди них нет одного из одноклассников, хотя его вещи, одежда и мобильный телефон оставались на берегу. Подростки утверждают, что отдыхали возле озера, как вдруг 9-классник сказал, что пойдет в лес прогуляться и исчез. 

К розыску пропавшего подростка приобщился весь личный состав Броварского отдела полиции, участковые офицеры полиции, национальная гвардия, общественные формирования и кинологи.

 

На утро подключились киевские водолазы, которые в субботу, 25 мая, около 10:00 нашли бездыханное тело парня в 20-25 метрах от берега. Признаки насильственной смерти отсутствовали.

Напомним, что в Запорожской области двое мальчиков утонули в оросительном канале.

Ранее мы сообщали о том, что в городе Вишневом Киевской области собака набросилась на компанию девочек.

А также рассказывали о том, что в Николаевской области сын обнаружил тела своих родителей-фермеров со следами насильственной смерти

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