"Після 2020 року": американський політолог пророкує розвал Росії

Директор розвідувально-аналітичної організації розповів, що чекає на РФ

Після 2020 року Росія обов'язково розвалиться. Про це заявив директор приватної амеркианской розвідувально-аналітичної організації Stratfor Джордж Фрідман в інтерв'ю Polska Times.

Він зазначив, що після трагічної війни в Європі настав "чудесний період миру", який продовжує до сиз пір, але скоро закінчиться. Фрідман додав, що війна – це те, що криється в глибині людської природи

"Так все влаштовано: чим довше панує мир, тим більшою є ймовірність початку війни", - сказав директор Stratfor

Політолог упевнений, що після 2020 року Росія розвалиться, і багато європейських країн отримають від цього вигоду.

"Так, Росія втрачає чинність. Розвал Радянського Союзу була для неї не кінцем, а початком нового етапу, але зараз вона повторює всі помилки пізнього СРСР, залишаючись неефективною країною, яка залежить від ціни на нафту", - вважає Фрідман.

За його словами, нинішня Росія набагато слабша за СРСР у всіх відносини. Фрідман зазначив, що ФСБ поступається за потенціалом КДБ, а російські відомства непридатні.

"Історія повторюється двічі: вперше – як трагедія, вдруге – як фарс. Росія зараз перебуває на другому етапі", - додав він.

Керівник Stratfor вважає, що РФ – це країна, яка неухильно рухається до свого розпаду.

"Одночасно всі переконані, що якщо завтра Путін помре, то на його місце зі структур ФСБ відразу є прийде новий Путін. Справа, однак, не в конкретних людях, а у способі функціонування держави", - пояснює Фрідман.

У своєму прогнозі щодо Росії директор Stratfor базується на твердженні, що сучасна РФ стала країною третього світу, і живе тільки за рахунок експорту природних ресурсів, ціни на які вона зовсім не контролює.

Раніше блогер розповів, що буде з РФ, якщо Путін зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.

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