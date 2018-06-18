"После 2020 года": американский политолог предрек развал России

Директор разведывательно-аналитической организации рассказал, что ждет РФ

После 2020 года Россия обязательно развалится. Об этом заявил директор частной амеркианской разведывательно-аналитической организации Stratfor Джордж Фридман в интервью Polska Times.

Он отметил, что после трагической войны в Европе настал "чудесный период мира", который продолжает до сих пор, но скоро закончится. Фридман добавил, что война – это то, что кроется в глубине человеческой природы

"Так все устроено: чем дольше царит мир, тем большей есть вероятность начала войны", - сказал директор Stratfor

Политолог уверен, что после 2020 года Россия развалится, и много европейских стран получат от этого выгоду.

"Да, Россия теряет силу. Развал Советского Союза была для нее не концом, а началом нового этапа, но сейчас она повторяет все ошибки позднего СССР, оставаясь неэффективной страной, которая зависит от цены на нефть", - считает Фридман.

По его словам, нынешняя Россия намного слабее за СССР во всех отношения. Фридман отметил, что ФСБ уступает по потенциалу КГБ, а российские ведомства неработоспособны.

"История повторяется дважды: впервые – как трагедия, во второй раз – как фарс. Россия сейчас находится на втором этапе", - добавил он.

Руководитель Stratfor считает, что РФ – это страна, которая неуклонно движется к своему распаду.

"Одновременно все убеждены, что если завтра Путин умрет, то на его место из структур ФСБ сразу есть придет новый Путин. Дело, однако, не в конкретных людях, а в способе функционирования государства", - объясняет Фридман.

В своем прогнозе по России директор Stratfor базируется на утверждении, что современная РФ стала страной третьего мира, и живет только за счет экспорта природных ресурсов, цены на которые она совсем не контролирует.

Ранее блогер рассказал, что будет с РФ, если Путин решится на полномасштабное вторжение в Украину.

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