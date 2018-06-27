"Після затримання жорстоко побили": адвокат закликав підтримати політв'язнів у Криму

Окупанти стали затримувати жінок за пости в соцмережах

На території Криму вже заведено 94 політично вмотивованих кримінальних справи, у тому числі справи заведені проти 61 кримського татарина. Останнім часом в тимчасово окупованому Криму збільшилася кількість жінок, яких затримують або допитують через їх пости в соцмережах або у власних блогах.

Так, два тижні тому в Криму 27-річну Еліну Мамедову допитали і відпустили під підписку про невиїзд. Дівчину також підозрюють у розпалюванні ворожнечі і ненависті через її повідомлення в Інтернеті за 2014-2015 роки.

Про це на прес-конференції в Києві розповіла Таміла Ташева, співзасновниця і координаторка громадської організації "КримЅОЅ".

Фото: Таміла Ташева, співзасновниця і координаторка громадської організації "КримЅОЅ" (uacrisis.org)

Крім того, в СІЗО і в'язницях Криму утримують і інших політичних в'язнів Кремля.

"Ніяких слідчих дій із ним не проводять"

Про те, як просувається справа відносно кримського татарина Ісмаїла Рамазанова, розповів Олексій Ладін, російський правозахисник. Олексій майже постійно знаходиться в Криму, бере участь у судових засіданнях та підтримує ув'язнених. Він також є адвокатом у справах Емір-Усеіна Куку, Сулеймана Кадирова та інших.

Одного з підзахисних Олексія, кримського татарина Ісмаїла Рамазанова звинувачують у порушенні ворожнечі та ненависті, а також у приниженні групи осіб за національною ознакою.

Фото: Малюнок Ісмаїла Рамазанова, який перебуває в Сімферопольському СІЗО. До Києва цей малюнок привіз його адвокат Олексій Ладін (facebook.com/maria.tomak)

"Особливість цієї справи полягає в тому, що це стаття №282 – злочини середньої тяжкості. І для осіб раніше засуджених у даному випадку обирається запобіжний захід, не пов'язаний із позбавленням волі. Але Ісмаїл Рамазанов вже майже півроку перебуває в СІЗО! Кожен місяць утримання під вартою йому продовжують нібито тому, що потрібно провести то ті, то інші слідчі дії. Жах ситуації, по-іншому я цього не назву, полягає в тому, що ніяких слідчих дій з ним не проводять. Просто взагалі ніяких!" – сказав адвокат і правозахисник.

Фото: Олексій Ладін, російський правозахисник. адвокатом у справах Емір-Усеіна Куку, Сулеймана Кадирова та інших (uacrisis.org)

24 січня Ісмаїла Рамазанова заарештували, а після цього було лише продовження терміну перебування під вартою, додає він.

Зараз слідство по справі Ісмаїла підходить до кінця, додав адвокат.

"Важливо також знати, що після затримання його жорстоко побили. Били в мікроавтобусі. Били до такої міри, що коли я прийшов на судове засідання по його арешту, він не міг стояти. Йому було важко вставати. Побачивши його стан, я попросив викликати швидку допомогу і дозволити йому давати показання сидячи. Суддя давати показання сидячи дозволила, а швидку допомогу викликати відмовилася. Тому що лікар сказав би, що він не може давати свідчення у такому стані", - згадує адвокат.

"Нашим підзахисним дуже потрібна підтримка. В умовах, коли на порушення з боку тих, хто утримує його в СІЗО, закривають очі, публічність дуже важлива. Тому що набагато простіше винести обвинувальні вироки в тиші, коли ніхто цього не чує. Я закликаю як можна більш публічно висвітлювати все, що відбувається з ув'язненими", - звернув увагу Олексій Ладін.

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