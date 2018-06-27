"После задержания жестоко избили": адвокат призвал поддержать политзаключенных в Крыму

Оккупанты стали задерживать женщин за посты в соцсетях

На территории Крыма заведено уже 94 политически мотивированных уголовных дела, в том числе дела заведены против 61 крымского татарина. В последнее время во временно оккупированном Крыму увеличилось количество женщин, которых задерживают или допрашивают даже из-за их постов в соцсетях или в собственных блогах.

Так, две недели назад в Крыму 27-летнюю Элину Мамедову допросили и отпустили под подписку о невыезде. Девушку также подозревают в разжигании вражды и ненависти из-за ее сообщения в Интернете за 2014-2015 года.

Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказала Тамила Ташева, соучредитель и координатор общественной организации "КримSOS".

Фото: Тамила Ташева, соучредитель и координатор общественной организации "КримSOS" (uacrisis.org)

Кроме того, в СИЗО и тюрьмах Крыму удерживают и других политических узников Кремля.

"Никаких следственных действий с ним не проводят"

О том, как продвигается дело в отношении крымского татарина Исмаила Рамазанова, рассказал Алексей Ладин, российский правозащитник. Алексей почти постоянно находится в Крыму, участвует в судебных заседаниях и поддерживает заключенных. Он также является адвокатом по делам Эмир-Усеина Куку, Сулеймана Кадырова и других.

Одного из подзащитных Алексея, крымского татарина Исмаила Рамазанова обвиняют в возбуждении вражды и ненависти, а также в унижении группы лиц по национальному признаку.

Фото: Рисунок Исмаила Рамазанова, который пребывает в Симферопольском СИЗО. В Киев этот рисунок привез его адвокат Алексей Ладин (facebook.com/maria.tomak)

"Особенность этого дела заключается в том, что это статья №282 – преступления средней тяжести. И для лиц ранее несудимых в данном случае избирается мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Но Исмаил Рамазанов уже почти полгода находится в СИЗО! Каждый месяц содержания под стражей ему продлевают якобы потому, что нужно провести то те, то другие следственные действия. Ужас ситуации, по-другому я этого не назову, заключается в том, что никаких следственных действий с ним не проводят. Просто вообще никаких!" – сказал адвокат и правозащитник.

Фото: Алексей Ладин, российский правозащитник. Является адвокатом по делам Эмир-Усеина Куку, Сулеймана Кадырова и других (uacrisis.org)

24 января Исмаила Рамазанова арестовали, а после этого было только продление срока пребывания под стражей, добавляет он.

Сейчас следствие по делу Исмаила подходит к концу, добавил адвокат.

"Важно также знать, что после задержания его жестоко избили. Избивали в микроавтобусе. Избивали до такой степени, что когда я пришел на судебное заседание по его аресту, он не мог стоять. Ему было тяжело вставать. Увидев его состояние, я попросил вызвать скорую помощь и разрешить ему давать показания сидя. Судья давать показания сидя разрешила, а скорую помощь вызвать отказалась. Потому что врач сказал бы, что он не может давать показания в таком состоянии", - вспоминает адвокат.

"Нашим подзащитным очень нужна поддержка. В условиях, когда на нарушения со стороны тех., кто удерживает его в СИЗО, закрывают глаза, публичность очень важна. Потому что гораздо проще вынести обвинительные приговоры в тишине, когда никто этого не слышит. Я призываю как можно более публично освещать все, что происходит с заключенными", - обратил внимание Алексей Ладин.

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