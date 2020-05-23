Підвищення цін на громадський транспорт: у Мінінфраструктури прийняли важливе рішення

Громадський транспорт на карантині (колаж РБК-Україна)

Владислав Криклій розповів, що буде з цінами на проїзд у метро, поїздах, маршрутках і літаках

Ціни на проїзд у громадському транспорті в Україні після відновлення роботи метро, наземних перевезень і авіарейсів у період карантину підвищувати не будуть.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв'ю DW.

Чиновник наголосив, що ціни на квитки на потяги та електрички точно не виростуть.

"Міський транспорт, зрозуміло, - ціни на квитки не будуть підвищуватися", - запевнив він.

Ціни на маршрутки та авіаперевезення

Криклій розповів, що приватні міські та обласні автоперевізники вже "заявили певну ціну, тому вони не будуть збільшувати".

Що стосується авіаперевезень, то глава Мінінфраструктури висловив сумнів, що компанії можуть піти на підвищення вартості квитків. Це в умовах пандемії коронавірусу та кризи було б "недолуго і неправильно".

"Якщо ми хочемо швидше відновити роботу транспорту, то навпаки, ціни мають бути доступними, щоб цей психологічний бар'єр і поетапний вихід з карантину можна було подолати швидше", - додав посадовець.

Нові правила безпеки в метро та поїздах

Криклій заявив, що Мінінфраструктури зараз працює над механізмом убезпечення поїздок залізницею в умовах епідемії. Одним з можливих варіантів він називає зменшення кількості пасажирів у вагонах нічних поїздів вдвічі. При цьому для сімей таке обмеження може бути непотрібним.

Його відомство має намір опрацювати це питання з Міністерством охорони здоров'я протягом тижня.

Що стосується обов'язкових вимог для громадського транспорту, то це постійна дезінфекція, масковий режим і вимірювання температури.

При цьому Криклій визнав, що обмежити кількість людей у вагонах метро буде вкрай складно.

Відео: Владислав Криклій розповів, що буде з цінами на проїзд у громадському транспорті в Україні

Раніше ми писали, що в Україні в рамках нового етапу ослаблення карантину з 22 травня відновлює роботу громадський транспорт - міські, приміські та внутрішньообласні сполучення знову починають роботу в регіонах, де епідеміологічна ситуація демонструє поліпшення. Водночас метро та міжобласні перевезення поки ще не запускають.

У МОЗ України вже затвердили особливі рекомендації та правила для пасажирських автоперевезень в умовах пандемії.

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Автор: Володимир Костирін