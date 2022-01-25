Підвищує імунітет і зберігає молодість: дієтолог розкрила правду про популярний сезонний продукт

Гранат багатий калієм, магнієм, кальцієм, залізом, натрієм, хромом і марганцем.

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У ньому є бурштинова, лимонна, винна, яблучна, борна і щавлева кислоти, аскорбінова, фолієва і пантеїнова. Крім того, він містить невеликі кількості всіх амінокислот, особливо проліну, метіоніну і валіну.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Гранатовий сік є хорошим джерелом фруктози, сахарози і глюкози. Вони сприяють здоровому метаболізму і зміцненню імунітету.

Гранат зміцнює здоров'я серця

Гранат перешкоджає розвитку артрозів

Гранат доглядає за зубами

Гранат захищає від раку

Гранат підвищує імунітет

Гранат покращує травлення

Гранат підвищує гемоглобін

Гранат запобігає випаданню волосся

Гранат зберігає молодість

Крім фруктів, гранат доступний в різних формах, таких як бутильований сік (свіжий або концентрований), порошкоподібні капсули і таблетки, отримані з насіння, ферментований сік, шкірка, листя і квіти, желатинові капсули з олійними екстрактами насіння, сухі або чай для напоїв з листя або насіння, і інші продукти харчування, такі як джеми, желе, соуси, заправки для салатів і оцти. Анардана, порошкоподібна форма насіння граната, використовується як приправа.

Ілюстративне фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)