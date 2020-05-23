Чи підвищать ціни на залізничні квитки в Україні: влада дала відповідь

Ціни на залізничні квитки в Україні в Міністерстві інфраструктури піднімати не будуть. Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Telegram каналі.

На думку чиновника, вартість залізничних квитків не повинна підвищуватися, щоб відновити роботу транспорту.

"Ми точно не будемо підвищувати ціни на залізничні квитки. Перевізники повинні забезпечити доступні ціни, щоб швидше відновити роботу транспорту і подолати можливі психологічні бар'єри у пасажирів", — зазначив міністр.

Раніше Владислав Криклій заявив, що в рамках ослаблення карантину в Україні з 1 червня поновлюються залізничні перевезення. Зокрема, запускаються перші поїзди далекого прямування. За його словами, "Укрзалізниця" вже готова до відновлення пасажирських перевезень. Карантинні заходи збережуться: маски, температурний скринінг пасажирів, дезінфекція салонів і приміщень вокзалів і станцій.

Як ми писали раніше, в Україні з 22 травня відновлює роботу громадський транспорт у регіонах, де епідеміологічна ситуація демонструє поліпшення. Міські, приміські та внутрішньообласні повідомлення знову починають роботу в регіонах.