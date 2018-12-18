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З'явилися фото французьких вертольотів для ДСНС і Нацгвардії

STYLERЖиття    18.12.2018 - 15:15
З'явилися фото французьких вертольотів для ДСНС і Нацгвардії
Фото: колаж РБК-Україна

За умовами угоди із Францією, МВС України планує отримати вертольоти трьох моделей - Н145, Н125 і Н225

Перша партія вертольотів Airbus H225 для ДСНС і Нацгвардії України проходить льотні випробування у Франції після капремонту. Про це у вівторок, 18 грудня, повідомив льотчик Віталій Трубників у своєму Facebook.

Також пілот опублікував відповідні фото.

З'явилися фото французьких вертольотів для ДСНС і Нацгвардії

Airbus H225 (Фото: instagram.com/alexandredubath)

Вертольоти вже повністю пофарбовані у нові лівреї, однак поки ще не отримали українських реєстраційних номерів.

З'явилися фото французьких вертольотів для ДСНС і Нацгвардії

Airbus H225 (Фото: instagram.com/alexandredubath)

"До речі, лівреї мені подобаються. Мабуть, над ними теж французи попрацювали", - зазначив він.

З'явилися фото французьких вертольотів для ДСНС і НацгвардіїЗ'явилися фото французьких вертольотів для ДСНС і Нацгвардії

Скрін: facebook.com/vokinburt

Нагадаємо, що в Міністерстві внутрішніх справ України заявляли, що перші два вертольоти французької компанії Airbus МВС прибудуть в Україну вже 19 грудня 2018 року.

За словами глави відомства Арсена Авакова, особливість авіації МВС у тому, що буде побудована гібридна система на основі досвіду французьких, німецьких і американських авіасистем.

В коментарях до посту Трубнікова користувачі мережі взялися жваво обговорювати фото нових вертольотів:

"Чому не отримали, 10 жовтий і 51 синій, реєстрація державної авіації";

"Саме так - вже із регами. Просто у Франції вони з цими регами поза законом, тому і несуть тимчасову реєстрацію";

"Червона лівреї начебто залишилася від початкового замовника";

"А де тут хоч слово, що Україна за 555 млн євро купує б/і вертольоти?":

"Здатний переносити до 24 пасажирів, 2 пілотів і одного борт-провідник"...

З'явилися фото французьких вертольотів для ДСНС і НацгвардіїЗ'явилися фото французьких вертольотів для ДСНС і Нацгвардії

Скрін коментарів: facebook.com/vokinburt

Як повідомлялося раніше, у травні Кабінет міністрів підписав з Францією угоду про закупівлю 55 вертольотів Airbus Helicopters. Тоді міністр Аваков зазначив, що в кінці 2018 року Україна отримає вже перші чотири апарату. Загальна вартість покупки становить 551 мільйон євро.

За умовами угоди, МВС планує отримати вертольоти трьох моделей - Н145, Н125 і Н225, які поповнять уже існуючий вертолітний парк МІ-8.

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