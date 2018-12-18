Появились фото французских вертолетов для ГСЧС и Нацгвардии

Фото: коллаж РБК-Украина

По условиям соглашения с Францией, МВД Украины планирует получить вертолеты трех моделей - Н145, Н125 и Н225

Первая партия вертолетов Airbus H225 для ГоСЧС и Нацгвардии Украины проходит летные испытания во Франции после капремонта. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщил летчик Виталий Трубников в своем Facebook.

Также пилот опубликовал соответствующие фото.

Airbus H225 (Фото: instagram.com/alexandredubath)

Вертолеты уже полностью окрашены в новые ливреи, однако пока еще не получили украинских регистрационных номеров.

Airbus H225 (Фото: instagram.com/alexandredubath)

"Кстати, ливреи мне нравятся. Видимо, над ними тоже французы поработали", - отметил он.

Скрин: facebook.com/vokinburt

Напомним, что в Министерстве внутренних дел Украины заявляли, что первые два вертолета французской компании Airbus МВД прибудут в Украину уже 19 декабря 2018 года.

По словам главы ведомства Арсена Авакова, особенность авиации МВД в том, что будет построена гибридная система на основе опыта французских, немецких и американских авиасистем.

В комментариях к посту Трубникова пользователи сети принялись живо обсуждать фото новых вертолетов:

"Почему не получили, 10 желтый и 51 синий, регистрация государственной авиации";

"Вот именно - уже с регами. Просто во Франции они с этими регами вне закона, потому и несут временную регистрацию";

"Красная ливрея вроде бы осталась от первоначального заказчика";

"А где тут хоть слово, что Украина за 555 млн евро покупает б/у вертолеты?":

"Способен переносить до 24 пассажиров, 2 пилотов и одного борт-проводника"...

Скрин комментариев: facebook.com/vokinburt

Как сообщалось ранее, в мае Кабинет министров подписал с Францией соглашение о закупке 55 вертолетов Airbus Helicopters. Тогда министр Аваков отметил, что в конце 2018 года Украина получит уже первые четыре аппарата. Общая стоимость покупки составляет 551 миллион евро.

По условиям соглашения, МВД планирует получить вертолеты трех моделей - Н145, Н125 и Н225, которые пополнят уже существующий вертолетный парк МИ-8.

Также мы писали о том, что недавно президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжественной церемонии передачи личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) вооружения и военной техники, во время которой вручил сертификаты соответствия на самолеты Су-27 и Л-39 и беспилотный авиационный комплекс Spectator M.

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Видео: РБК-Украина