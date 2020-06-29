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З'явилося відео величезного натовпу на вулицях Одеси: вони безсмертні

STYLERЖиття    29.06.2020 - 13:16
З'явилося відео величезного натовпу на вулицях Одеси: вони безсмертні
В Одесі на вихідних було дуже людно (скрін відео)

В Одесі вечорами вулицями гуляють натовпи без будь-яких захисних засобів

В Одесі на вулицях люди гуляють натовпами, ігноруючи всі правила карантину. Величезні скупчення відпочиваючих на вулицях вечірньої Одеси помітили в неділю, 28 червня, на День Конституції.

У відеоролику видно, що люди не дотримуються дистанції, ні на кому немає маски, діти тягнуть руки до рота... Відео з'явилося в Facebook пабліка Баба і кіт.

"Вчора в Одесі. Зеленський знищив владу, як інструмент управління державою. Повна анархія", - сказано у підписі до відео.

Вчора в Одесі

Вчора в Одесі. Зеленський знищив владу, як інструмент управління державою. Повна анархія.

Опубліковано Баба і кіт Понеділок, 29 червня 2020 р.

В Одесі на вихідних люди гуляли натовпами попри карантин (відео: facebook.com/babaandkit)

У мережі згадали, як ще на початку карантину десять поліцейських ловили самотнього плавця на Гідропарку в Києві. Користувачі цікавляться, "Де ж ви поліцейські?" Коментатори називають відпочиваючих "безсмертними", але багато хто відзначає, що така ситуація на вулицях багатьох міст вже давно - люди просто втомилися.

  • "Втомлені" від війни і коронавірусу... Шкода одеситів. Надзвичайно люблю це місто, але...";
  • "О, це якісь безсмертні";
  • "Дуже дивний у нашій країні карантин";
  • "Та скільки можна лякати? У кожному місті вечорами таке і причому давно, народ, гуляє, відпочиває, розслабляється. Обіцяних гір трупів не спостерігається", - пишуть в мережі.

Раніше в мережі з'явилися також відео, як дотримується карантин на пляжах Одеси вдень. Ситуація дуже схожа з вечірньою.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Одеса
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