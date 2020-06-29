З'явилося відео величезного натовпу на вулицях Одеси: вони безсмертні

В Одесі вечорами вулицями гуляють натовпи без будь-яких захисних засобів
В Одесі на вулицях люди гуляють натовпами, ігноруючи всі правила карантину. Величезні скупчення відпочиваючих на вулицях вечірньої Одеси помітили в неділю, 28 червня, на День Конституції.
У відеоролику видно, що люди не дотримуються дистанції, ні на кому немає маски, діти тягнуть руки до рота... Відео з'явилося в Facebook пабліка Баба і кіт.
"Вчора в Одесі. Зеленський знищив владу, як інструмент управління державою. Повна анархія", - сказано у підписі до відео.
В Одесі на вихідних люди гуляли натовпами попри карантин (відео: facebook.com/babaandkit)
У мережі згадали, як ще на початку карантину десять поліцейських ловили самотнього плавця на Гідропарку в Києві. Користувачі цікавляться, "Де ж ви поліцейські?" Коментатори називають відпочиваючих "безсмертними", але багато хто відзначає, що така ситуація на вулицях багатьох міст вже давно - люди просто втомилися.
Раніше в мережі з'явилися також відео, як дотримується карантин на пляжах Одеси вдень. Ситуація дуже схожа з вечірньою.
Автор: Светлана Мащенко