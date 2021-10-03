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З'явилося відео смертельного побиття "копів" у Чернігові: у вбитого залишилися маленькі діти

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Чернігів, Неділя 03 жовтня 2021 22:34
З'явилося відео смертельного побиття "копів" у Чернігові: у вбитого залишилися маленькі діти Колаж РБК-Україна: у Чернігові до смерті побили поліцейського
Автор: Styler

У Чернігові вночі шестеро молодих людей жорстоко побили двох поліцейських, один з яких помер. Другий "коп" знаходиться в реанімації. Подія сталася на вулиці Незалежності.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Двоє поліцейських у цивільному зробили зауваження галасливій компанії з шести осіб у супермаркеті. Після цього вони дочекалися чоловіків біля виходу і магазину і почали їх жорстоко бити.

30-річний капітан поліції Артур Єрохін загинув на місці, у нього залишилася дружина і двоє маленьких дітей.

Увага на відео присутні жорстокі кадри! Побиття поліцейських можете переглянути за цим посиланням.

"Ти подарував найбільше багатство ... цих прекрасних, золотих два сердечка. Я все витримаю!! Я сильна!!! Чесно!!!! Я обіцяю!!! Все заради них!!!! Ми не забудемо тебе ніколи!!! Ти поруч будеш ... я знаю... я вірю ... ти будеш з небес нам допомагати. Наш ангел.... Справжні батьки в наш час - це все ж рідкість", - написала дружина вбитого поліцейського Вероніка Єрохіна на своїй сторінці в Facebook.

Вона також опублікувала фото з чоловіком і дітьми.

З'явилося відео смертельного побиття &quot;копів&quot; у Чернігові: у вбитого залишилися маленькі діти

Артур і Вероніка Єрохіни з дітьми (фото: facebook.com/Вероника Єрохіна)

Сім'я загиблого просить про допомогу. Гроші можна скинути на карту ПриватБанку 5457082223820908. Одержувач Єрохіна Вероніка Дмитрівна.

З'явилося відео смертельного побиття &quot;копів&quot; у Чернігові: у вбитого залишилися маленькі діти

Сріншот

Варто зазначити, що дружина другого поліцейського, за життя якого борються лікарі, також просить про допомогу. Савон Ольга, номер картки ПриватБанку 5168745105022864.

З'явилося відео смертельного побиття &quot;копів&quot; у Чернігові: у вбитого залишилися маленькі дітиСріншот

Поліція затримала шістьох молодих людей, які можуть бути причетні до події. При цьому в мережі з'явилися фотографії деяких з них.

З'явилося відео смертельного побиття &quot;копів&quot; у Чернігові: у вбитого залишилися маленькі діти

Фото можливих підозрюваних (фото: Telegram-канал"Труха Харків")

Нагадаємо, в Одесі підлітки побили чоловіка самокатом через зауваження.

Раніше в Києві побили відомого вуличного музиканта.

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