З'явилося відео смертельного побиття "копів" у Чернігові: у вбитого залишилися маленькі діти

У Чернігові вночі шестеро молодих людей жорстоко побили двох поліцейських, один з яких помер. Другий "коп" знаходиться в реанімації. Подія сталася на вулиці Незалежності.

Двоє поліцейських у цивільному зробили зауваження галасливій компанії з шести осіб у супермаркеті. Після цього вони дочекалися чоловіків біля виходу і магазину і почали їх жорстоко бити.

30-річний капітан поліції Артур Єрохін загинув на місці, у нього залишилася дружина і двоє маленьких дітей.

Увага на відео присутні жорстокі кадри! Побиття поліцейських можете переглянути за цим посиланням.

"Ти подарував найбільше багатство ... цих прекрасних, золотих два сердечка. Я все витримаю!! Я сильна!!! Чесно!!!! Я обіцяю!!! Все заради них!!!! Ми не забудемо тебе ніколи!!! Ти поруч будеш ... я знаю... я вірю ... ти будеш з небес нам допомагати. Наш ангел.... Справжні батьки в наш час - це все ж рідкість", - написала дружина вбитого поліцейського Вероніка Єрохіна на своїй сторінці в Facebook.

Вона також опублікувала фото з чоловіком і дітьми.

Артур і Вероніка Єрохіни з дітьми (фото: facebook.com/Вероника Єрохіна)

Сім'я загиблого просить про допомогу. Гроші можна скинути на карту ПриватБанку 5457082223820908. Одержувач Єрохіна Вероніка Дмитрівна.

Сріншот

Варто зазначити, що дружина другого поліцейського, за життя якого борються лікарі, також просить про допомогу. Савон Ольга, номер картки ПриватБанку 5168745105022864.

Сріншот

Поліція затримала шістьох молодих людей, які можуть бути причетні до події. При цьому в мережі з'явилися фотографії деяких з них.

Фото можливих підозрюваних (фото: Telegram-канал"Труха Харків")