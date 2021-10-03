Появилось видео смертельного избиения "копов" в Чернигове: у убитого остались маленькие дети

В Чернигове ночью шесть молодых людей жестоко избили двух полицейских, один из которых скончался. Второй "коп" находится в реанимации. Происшествие произошло на улице Независимости.

Двое полицейских в штатском сделали замечание шумной компании из шести человек в супермаркете. После этого они дождались мужчин возле выхода и магазина и начали их жестоко избивать.

30-летний капитан полиции Артур Ерохин погиб на месте, у него осталась жена и двое маленьких детей.

Внимание на видео присутствуют жестокие кадры! Избиение полицейских можете посмотреть по этой ссылке.

"Ты подарил самое большое богатство… Этих прекрасных, золотых два сердечка. Я все выдержу!! Я сильная!!! Честно!!!! Я обещаю!!! Все ради них!!!! Мы не забудем тебя никогда!!! Ты рядом будешь… я знаю... я верю … ты будешь с небес нам помогать. Наш ангел…. Настоящие отцы в наше время - это все-таки редкость", - написала жена убитого полицейского Вероника Ерохина на своей странице в Facebook.

Она также опубликовала фото с мужем и детьми.

Артур и Вероника Ерохины с детьми (фото: facebook.com/Вероника Ерохина)

Семья погибшего просит о помощи. Деньги можно скинуть на карту ПриватБанка 5457082223820908. Получатель Ерохина Вероника Дмитриевна.

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Стоит отметить, что жена второго полицейского, за жизнь которого борются врачи, также просит о помощи. Савон Ольга, номер карты ПриватБанка 5168745105022864.

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Полиция задержала шестерых молодых людей, которые могут быть причастны к произошедшему. При этом в сети появились фотографии некоторых из них.

Фото возможных подозреваемых (фото: Telegram-канал "Труха Харьков")