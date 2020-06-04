З'явилося відео, як Зеленський стріляє в "кабана": вбивати не можна

Володимир Зеленський у четвер, 4 червня, здійснив поїздку в Кам'янець-Подільський. Президент провів нараду з представниками туристичної галузі на свіжому повітрі, постріляв у кабана і покуштував знамениту грибну юшку.

Під час своєї робочої поїздки в Хмельницьку область президент України Володимир Зеленський відвідав Кам'янець-Подільський. Нараду з представниками туристичної галузі регіону вирішено було провести на свіжому повітрі, а перед цим президент погуляв по знаменитій фортеці та повправлявся у стрільбі з лука. Відео було опубліковано на сторінці Офісу президента в соціальній мережі Facebook.

Президенту показали тир і запропонували самому зробити постріл з лука. Володимир Зеленський зробив постріл та влучив стрілою в ногу кабану, правда намальованому на папері.

Президент Володимир Зеленський стріляє з лука (Фото: facebook.com/president.gov.ua)

"Не убив – вже добре. Вбивати не можна", - так президент прокоментував свій постріл по мішені.

Після наради з представниками туризму, президента Володимира Зеленського пригостили обідом і знаменитою грибною юшкою.

"Традиційна українська грибна юшка в Кам'янець-Подільському – це вищий пілотаж! Такої смачної ще ніде не пробував. Раджу всім!" – написав на своїй сторінці в Facebook президент і опублікував фото.

Президент Зеленський їсть грибну юшку (Фото: facebook.com/zelenskiy95)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський пробіг по Хмельницькому 8 кілометрів і зізнався в залежності.

А також розповідали про те, що президент Зеленський готовий оплатити можливий штраф за кафе під час карантину.