"Подбайте про себе та своїх мам": Кіра Рудик нагадала українкам про необхідність обстеження молочних залоз

20 жовтня в Україні встановлено День боротьби з захворюванням на рак молочної залози, який покликаний привернути увагу до катастрофічної хвороби, яка кожного року відбирає життя в українок. Кіра Рудик вирішила власним прикладом нагадати жінкам про необхідні кроки, які допоможуть вберегти своє здоров'я та здоров'я близьких подруг, сестер, мам та бабусь.

“Найменше часу ми приділяємо собі та власному здоров'ю. Це закладено у нас з дитинства: так поводилися наші мами і піклуватися про себе в останню чергу для нас здається нормою. Але це дуже небезпечна стратегія і її потрібно змінювати”, - заявила Кіра Рудик.

Політик пояснила, що слід робити, аби не стати жертвою раку молочних залоз і попередити небезпечну хворобу.

“Як боротися з раком молочної залози? Дбайте про себе і проходьте щорічні огляди. Усього година на рік може врятувати життя вам та ваших близьким. Подбайте про себе та своїх мам. І будьте здорові”, - закликала Кіра Рудик.

Отже, для того, аби переконатися, що з вашими молочними залозами усе гаразд, слід раз на рік звернутися до лікаря-мамолога, який, за допомогою УЗД молочних залоз або мамографії, зможе перевірити стан вашого здоров'я.