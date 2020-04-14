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Пожежа в Чорнобилі перекинулася на АЕС: що загрожує Києву

STYLERЖиття    14.04.2020 - 11:06
Пожежа в Чорнобилі перекинулася на АЕС: що загрожує Києву
Пожежу в Чорнобилі практично загасили (фото: dsns.gov.ua)

Пожежа в Чорнобилі практично погашена і радіація не загрожує Києву

Пожежу в Чорнобилі на момент 14 квітня практично загасили, але в соцмережах продовжують з'являтися повідомлення про те, що вогонь перекинувся на АЕС. У ДСНС повідомляють про те, що на момент 7 ранку 14 квітня відкритого вогню немає, спостерігається незначне тління лісової підстилки. Інженерною технікою створено близько 110 км мінералізованих смуг.

Член Асоціації чорнобильських туроператорів і власник проекту Chernobyl Zone - Radioactive Team Антон Юхименко зазначив, що радіаційний фон в нормі і не загрожує Києву.

"Зараз для Києва немає нічого небезпечного, оскільки в Чорнобильській зоні працює система АСКРО (автоматизована система контролю радіаційної обстановки), яка веде цілодобовий, особливо в надзвичайних ситуаціях, аналіз повітря. АСКРО зараз мовчить і це говорить про те, що радіоактивні аерозолі зараз за межі Чорнобильської зони не вилітають", - розказав Юхименко "Апострофу".

За словами фахівця, зараз реальне перевищення рівня радіації фіксується тільки на території Рудого лісу і дійшло до Прип'яті. На даний момент вітер змінив напрямок і пішов у бік Чорнобильської АЕС.

Пожежа у Чорнобилі (Facebook)

Як ми раніше писали, тварини Чорнобиля в розпачі бродять після пожежі: з'явилося сильне відео.

Опубліковано фото і відео з місця пожежі у Чорнобильській зоні Пожежа в Чорнобильській зоні триває, рятувальники скинули авіацією 538 т води
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