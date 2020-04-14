Пожар в Чернобыле перекинулся на АЭС: что грозит Киеву

Пожар в Чернобыле практически потушен (фото: dsns.gov.ua)

Пожар в Чернобыле практически потушен и радиация не угрожает Киеву

Пожар в Чернобыле на момент 14 апреля практически потушен, но в соцсетях продолжают появляться сообщения о том, что огонь перекинулся на АЭС. В ГСЧС сообщают о том, что на момент 7 утра 14 апреля открытого огня нет, наблюдается незначительное тления лесной подстилки. Инженерной техникой создано около 110 км минерализованных полос.

Член Ассоциации чернобыльских туроператоров и собственник проекта Chernobyl Zone - Radioactive Team Антон Юхименко отметил, что радиационный фон в норме и не угрожает Киеву.

"Сейчас для Киева нет ничего опасного, поскольку в Чернобыльской зоне работает система АСКРО (автоматическая система контроля радиационной обстановки), которая ведет круглосуточный, особенно в чрезвычайных ситуациях, анализ воздуха. АСКРО сейчас молчит и это говорит о том, что радиоактивные аэрозоли сейчас за пределы Чернобыльской зоны не вылетают", - рассказал Юхименко "Апострофу".

По словам специалиста, сейчас реальное превышение уровня радиации фиксируется только на территории Рыжего леса и дошло до Припяти. На данный момент ветер изменил направление и пошел в сторону Чернобыльской АЭС.

Пожар в Чернобыле (Facebook)

Как мы ранее писали, животные Чернобыля в отчаянии бродят после пожара: появилось сильное видео.