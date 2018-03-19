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Пожежа у Чернівцях: в мережі опублікували моторошні відео

STYLERLIFE        19.03.2018 - 22:20
Фото: Пожежа (dsns.gov.ua)
Фото: Пожежа (dsns.gov.ua)

Очевидці ПП публікують ролики в соцмережах

Пожежу на Калинівському ринку у Чернівцях, яка розпочалася близько 13:30 в понеділок, 19 березня, вдалося ліквідувати. У мережі з'явилися моторошні відео спалаху. Очевидці публікують ролики ПП.

Відео: Пожежа у Чернівцях (YouTube/AlexYa)

Відео: Пожежа на ринку (YouTube/Чернівецький промінь)

Можливою причиною пожежі очевидці називають займання продуктового павільйону і не виключають підпал.

Відео: Пожежники гасять вогонь (YouTube/Юлія Кузнєцова)

Нагадаємо, у понеділок, 19 березня, о 13:39 у Чернівцях по вул. Калиновська на території Калинівського ринку (в секторі продажу килимів) виникла пожежа на площі близько 1000 м. кв. Зазначимо, деталі та причини пожежі поки невідомі. За даними місцевих ЗМІ, у зв'язку з пожежею на території ринку "Калинівський" тимчасово обмежили рух транспорту на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Хотинської.

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Теги: пожар, Черновцы
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