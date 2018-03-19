Пожежа у Чернівцях: в мережі опублікували моторошні відео

Нагадаємо, у понеділок, 19 березня, о 13:39 у Чернівцях по вул. Калиновська на території Калинівського ринку (в секторі продажу килимів) виникла пожежа на площі близько 1000 м. кв. Зазначимо, деталі та причини пожежі поки невідомі. За даними місцевих ЗМІ, у зв'язку з пожежею на території ринку "Калинівський" тимчасово обмежили рух транспорту на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Хотинської.

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