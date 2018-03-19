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Пожар в Черновцах: в сети опубликовали жуткие видео

STYLERLIFE        19.03.2018 - 22:20
Фото: Пожар (dsns.gov.ua)
Фото: Пожар (dsns.gov.ua)

Очевидцы ЧП публикуют ролики в соцсетях

Пожар на Калиновском рынке в Черновцах, который начался около 13:30 в понедельник, 19 марта, удалось ликвидировать. В сети появились жуткие видео возгорания. Очевидцы публикуют ролики ЧП.

Видео: Пожар в Черновцах (YouTube/AlexYa)

Видео: Пожар на рынке (YouTube/Чернівецький промінь)

Возможной причиной пожара очевидцы называют возгорание продуктового павильона и не исключают поджог.

Видео: Пожарные тушат огонь (YouTube/Юлия Кузнецова)

Напомним, в понедельник, 19 марта, в 13:39 в Черновцах по ул. Калиновская на территории Калиновского рынка (в секторе продажи ковров) возник пожар на площади около 1000 м. кв. Отметим, детали и причины пожара пока неизвестны. По данным местных СМИ, в связи с пожаром на территории рынка "Калиновский" временно ограничили движение транспорта на участке от ул. Сечевых Стрельцов до ул. Хотинской.
 

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Теги: пожар, Черновцы
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