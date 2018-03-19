Пожар в Черновцах: в сети опубликовали жуткие видео

Очевидцы ЧП публикуют ролики в соцсетях
Пожар на Калиновском рынке в Черновцах, который начался около 13:30 в понедельник, 19 марта, удалось ликвидировать. В сети появились жуткие видео возгорания. Очевидцы публикуют ролики ЧП.
Видео: Пожар в Черновцах (YouTube/AlexYa)
Видео: Пожар на рынке (YouTube/Чернівецький промінь)
Возможной причиной пожара очевидцы называют возгорание продуктового павильона и не исключают поджог.
Видео: Пожарные тушат огонь (YouTube/Юлия Кузнецова)
Напомним, в понедельник, 19 марта, в 13:39 в Черновцах по ул. Калиновская на территории Калиновского рынка (в секторе продажи ковров) возник пожар на площади около 1000 м. кв. Отметим, детали и причины пожара пока неизвестны. По данным местных СМИ, в связи с пожаром на территории рынка "Калиновский" временно ограничили движение транспорта на участке от ул. Сечевых Стрельцов до ул. Хотинской.