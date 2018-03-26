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Пожежа в Кемерово: співробітник ТЦ розповів жахливі подробиці трагедії

STYLERLIFE        26.03.2018 - 21:23
Фото: Пожежа в Кемерово (twitter.com/UkrZaKordonom)
Фото: Пожежа в Кемерово (twitter.com/UkrZaKordonom)

Чоловік розповів, як рятував дітей з палаючої будівлі

У згорілому ТЦ "Зимова вишня" в російському Кемерові не було вогнегасників. Про це розповів співробітник торгового центру, передає lenta.ru.

"Я працював півроку і не бачив вогнегасників. Коли все сталося, пожежної сигналізації не було. Місяць тому у нас була тренувальна евакуація. Включали пожежну тривогу, її було дуже добре чути, вона подавала сигнали досить тривало. Я не знаю, чому в цей раз вона не закричала", - сказав він.

Чоловік також розповів, як рятував дітей, які під час пожежі знаходилися на ковзанці в ТЦ. Він і його колеги набігу разували дітей, які були в той момент на ковзанці і не могли швидко пересуватися.

"Я знаходився в найдальшій дитячій кімнаті. Там є друга, вони з'єднані стінкою. І ця дитяча кімната... Вона зроблена, як лабіринт. Дитячий лабіринт. Якщо чесно, зажени мене туди, я не зможу звідти вибратися, тим більше диму. Я кликав, поки міг, дітей витягав, поки бачив", - повідомив працівник торгового центру.

Раніше повідомлялося, що число загиблих при пожежі в Кемерово досягло 64 людей, рятувальники намагаються дістати з-під завалів торгового центру тіла шести жертв.

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Теги: пожар
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