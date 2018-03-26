Пожар в Кемерово: сотрудник ТЦ рассказал ужасные подробности трагедии

Мужчина рассказал, как спасал детей из пылающего здания

В сгоревшем ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерове не было огнетушителей. Об этом рассказал сотрудник торгового центра, передает lenta.ru.

"Я работал полгода и не видел огнетушителей. Когда все случилось, пожарной сигнализации не было. Месяц назад у нас была тренировочная эвакуация. Включали пожарную тревогу, ее было очень хорошо слышно, она сигналила довольно продолжительно. Я не знаю, почему в этот раз она не закричала", - сказал он.

Мужчина также рассказал, как спасал детей, которые во время пожара находились на катке в ТЦ. Он и его коллеги набегу разували детей, которые были в тот момент на катке и не могли быстро передвигаться.

"Я находился в самой дальней детской комнате. Там есть вторая, они соединены стенкой. И эта детская комната… Она сделана, как лабиринт. Детский лабиринт. Если честно, загони меня туда, я не смогу оттуда выбраться, тем более в дыму. Я звал, пока мог, детей вытаскивал, пока видел", - сообщил работник торгового центра.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в Кемерово достигло 64 человек, спасатели пытаются достать из-под завалов торгового центра тела шести жертв.