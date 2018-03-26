Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Пожар в Кемерово: сотрудник ТЦ рассказал ужасные подробности трагедии

STYLERLIFE        26.03.2018 - 21:23
Фото: Пожар в Кемерово (twitter.com/UkrZaKordonom)
Фото: Пожар в Кемерово (twitter.com/UkrZaKordonom)

Мужчина рассказал, как спасал детей из пылающего здания

В сгоревшем ТЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерове не было огнетушителей. Об этом рассказал сотрудник торгового центра, передает lenta.ru.

"Я работал полгода и не видел огнетушителей. Когда все случилось, пожарной сигнализации не было. Месяц назад у нас была тренировочная эвакуация. Включали пожарную тревогу, ее было очень хорошо слышно, она сигналила довольно продолжительно. Я не знаю, почему в этот раз она не закричала", - сказал он.

Мужчина также рассказал, как спасал детей, которые во время пожара находились на катке в ТЦ. Он и его коллеги набегу разували детей, которые были в тот момент на катке и не могли быстро передвигаться.

"Я находился в самой дальней детской комнате. Там есть вторая, они соединены стенкой. И эта детская комната… Она сделана, как лабиринт. Детский лабиринт. Если честно, загони меня туда, я не смогу оттуда выбраться, тем более в дыму. Я звал, пока мог, детей вытаскивал, пока видел", - сообщил работник торгового центра.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в Кемерово достигло 64 человек, спасатели пытаются достать из-под завалов торгового центра тела шести жертв.

"Наши дети горели, а мы просто наблюдали": родственники погибших рассказали о пожаре в Кемерово Пожар в Кемерово: в сети показали, как живет владелец сгоревшего ТЦ
Теги: пожар
"Далее будет самосуд": юрист рассказала, почему власти покрывают школьника-"нелюдя"
Футболисты называют его вторым папой: умер известный украинский тренер
Эксперты рассказали, в каких городах Украины живется лучше всего
"Пусть и моя доля там будет": 92-летняя пенсионерка стала Почетным волонтером Украины
On Top