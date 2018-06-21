Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Пожежа на заправці в Київській області: з'явилося моторошне відео вибуху

STYLERLIFE        21.06.2018 - 13:28
Фото: УНІАН
Фото: УНІАН

У мережі показали, чому сталося займання на АЗС

У Київській області сталася пожежа на заправці. У мережі з'явилося відео події, на якому зображений винуватець пожежі. Відповідний ролик опублікував активіст Владислав Антонов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Повідомлення про пожежу на АЗС "БРСМ" в селі Мрія надійшло до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району 20 червня о 23:53.

"Відео, чому згоріла заправка "БРСМ": На АЗС "БРСМ - Нафта" (знаходиться на трасі Київ - Житомир) о 23:46 (на АЗС проходила перезмінка) водій вирішив обслужити себе сам. Вставив пістолет в горловину паливного бака, після чого забув витягнути пістолет, і почав рух у бік виїзду з АЗС, в результаті чого паливороздавальна колонка була зірвана з кріплень, впала і почався витік Газу. Сталося загоряння, після якого зайнялося обладнання", - розповів Антонов.

"Завдяки встановленій протипожежній системі, вогонь загасили впродовж 11 хвилин", - зазначив Антонов.

"Винуватець втік з місця події. На місці працює поліція. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК (знищення і пошкодження чужого майна суспільно небезпечним способом)", - розповів активіст.

Відео: Пожежу на заправці БРСМ (facebook.com/vlad.dtp)

Скріншот поста (facebook.com/vlad.dtp)

Раніше повідомлялося, що в Київській області стався вибух на АЗС.

Хайп-таксі #18: ваше ставлення до "евробляхам" (відео: РБК-Україна)

Двоє жителів Київської області підірвалися у прямому ефірі: з'явилося відео У Києві на ходу згорів автомобіль: утворився затор (фото, відео)
Теги: пожар, АЗС, заправка, Киевская область
Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море
"Ура! Слава!" Український нардеп зрадів перемозі збірної Росії
"Я тримаюся": Сенцов написав листа російському кінокритику
Це хвороба? Супрун розвінчала міф про гомосексуальність
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся