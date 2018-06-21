Пожежа на заправці в Київській області: з'явилося моторошне відео вибуху

У мережі показали, чому сталося займання на АЗС

У Київській області сталася пожежа на заправці. У мережі з'явилося відео події, на якому зображений винуватець пожежі. Відповідний ролик опублікував активіст Владислав Антонов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Повідомлення про пожежу на АЗС "БРСМ" в селі Мрія надійшло до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району 20 червня о 23:53.

"Відео, чому згоріла заправка "БРСМ": На АЗС "БРСМ - Нафта" (знаходиться на трасі Київ - Житомир) о 23:46 (на АЗС проходила перезмінка) водій вирішив обслужити себе сам. Вставив пістолет в горловину паливного бака, після чого забув витягнути пістолет, і почав рух у бік виїзду з АЗС, в результаті чого паливороздавальна колонка була зірвана з кріплень, впала і почався витік Газу. Сталося загоряння, після якого зайнялося обладнання", - розповів Антонов.

"Завдяки встановленій протипожежній системі, вогонь загасили впродовж 11 хвилин", - зазначив Антонов.



"Винуватець втік з місця події. На місці працює поліція. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК (знищення і пошкодження чужого майна суспільно небезпечним способом)", - розповів активіст.

Відео: Пожежу на заправці БРСМ (facebook.com/vlad.dtp)

Скріншот поста (facebook.com/vlad.dtp)

Раніше повідомлялося, що в Київській області стався вибух на АЗС.

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