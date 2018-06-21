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Пожар на заправке в Киевской области: появилось жуткое видео взрыва

STYLERLIFE        21.06.2018 - 13:28
Фото: УНИАН
Фото: УНИАН

В сети показали, почему произошло возгорание на АЗС

В Киевской области произошел пожар на заправке. В сети появилось видео происшествия, на котором запечатлен виновник возгорания. Соответствующий ролик опубликовал активист Владислав Антонов на своей странице в соцсети Facebook.

Сообщение о пожаре на АЗС "БРСМ" в селе Мрия поступило в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района 20 июня в 23:53.

"Видео, почему сгорела заправка "БРСМ": На АЗС "БРСМ - Нафта" (находится на трассе Киев - Житомир) в 23:46 (на АЗС проходила пересменка) водитель решил обслужить себя сам. Вставил пистолет в горловину топливного бака, после чего забыл вытащить пистолет, и начал движение в сторону выезда с АЗС, в результате чего топливораздаточная колонка была сорвана с крепежей, упала и началась утечка Газа. Произошло возгорание, после которого загорелось оборудование", - рассказал Антонов. 

"Благодаря установленной противопожарной системе, огонь был потушен в течении 11 минут", - отметил Антонов.

"Виновник скрылся с места происшествия. На месте работает полиция. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (уничтожение и повреждение чужого имущества общественно опасным способом)", - рассказал активист.

Видео: Пожар на заправке БРСМ (facebook.com/vlad.dtp)

Скриншот поста (facebook.com/vlad.dtp)

Ранее сообщалось, что в Киевской области произошел взрыв на АЗС.

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Теги: пожар, АЗС, заправка, Киевская область
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