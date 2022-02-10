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Ця поза під час сну запобіжить розвитку страшної хвороби: як правильно спати

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Четвер 10 лютого 2022 08:28
Ця поза під час сну запобіжить розвитку страшної хвороби: як правильно спати Фото: Названа найкраща позиція для сну (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Хвороба Альцгеймера - страшна недуга, яка робить людину недієздатним. Ось чому багато людей намагаюся вдаватися до профілактики, стежать за ментальним здоров'ям, добре харчуються і займаються спортом, але, як виявилося, не менш важлива і позиція тіла під час сну!

Дослідження показали, що сон в певному положенні допомагає знизити ризик розвитку деменції, про це пише The Sun.

Так, експерт зі сну Нарван Аміні стверджує, що сон на боці є оптимальним положенням для вашого мозку, оскільки саме таке розташування допомагає йому "розвантажитися" і "очиститися" швидше, ніж інші положення.

Це знижує ризик розвитку неврологічних захворювань, таких як хвороба Паркінсона або хвороба Альцгеймера.

Ця поза під час сну запобіжить розвитку страшної хвороби: як правильно спати

Сон на боці допоможе мозку краще "очиститися" (www.pexels.com)

Сон на боці зазвичай вважається найздоровішою позицією, тому що вона забезпечує хорошу підтримку хребта, а також зводить до мінімуму кислотний рефлюкс, який супроводжується печією.

Дослідники з Університету Стоуні-Брук виявили, що сон на боці найкраще видаляє мозкові відходи.

Науковий співробітник доктор Елен Бенвеніст зазначає, що саме це положення найчастіше зустрічається не тільки у людей, але й у диких тварин. Саме в такій позиції відбувається "вимивання" з мозку шкідливих речовин і токсинів, що накопичилися вдень.

Таким чином відбувається самоочищення мозку від продуктів метаболізму, аналогічно лімфатичній системі організму.

А ось сон на животі може привести до напруги м'язів і суглобів, скутості, болів в спині та шиї.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про швидкий і простий спосіб заснути.

До речі, голлівудська актриса Холлі Беррі навчила готувати цілющий напій для міцного сну.

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