Правда зцілює: Супрун розповіла, що потрібно знати про ментальне здоров'я

Супрун про ментальне здоров'я - що потрібно знати

Супрун стверджує, що психічним здоров'ям починає цікавитися все більше людей

Уляна Супрун стверджує, що коли є які-небудь проблеми з ментальним здоров'ям - їх треба промовляти. Тому перше, що потрібно зробити на шляху до зцілення, - визнати існуючу проблему.

"Незважаючи на те, що все більше людей починають цікавитися ментальним здоров'ям, дискримінація та стигматизація людей з психічними розладами досі існує в нашому суспільстві", - зазначено в повідомленні.

Це пов'язано з тим, що раніше людям наказували мовчати про те, що проблеми з психічним здоров'ям існують. Змушували ігнорувати ознаки хвороби і боротися з цим поодинці.

"Якщо людина так чи інакше не підходила до звичного укладу, вона з часом знайомилася з такими явищами як дискримінація та стигма. Для того, щоб позбутися сумнівного досягнення і подолати стигму, потрібно називати речі своїми іменами, вживати правильну термінологію і не боятися озвучувати проблеми, з якими стикаються люди з психічними розладами", - пише Супрун.

Саме тому, за словами експерта, важливо ділитися своїм досвідом. Не менш важливо чути тих, хто розповідає про своє життя. "Кожна розказана вголос історія допомагає прийняти той факт, що візити до фахівців з ментального здоров'я - нормальна практика. Це така ж турбота про здоров'я, як похід до сімейного лікаря", - підсумувала Супрун.

Нагадаємо, що Супрун розповіла про те, як вберегтися від небезпечних хвороб.

Ми писали, що Уляна Супрун розповіла про кліщів і дала поради, як захиститися від комах, які можуть бути переносниками небезпечних хвороб.

Автор: Дарина Яновська