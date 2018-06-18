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"Православ'я головного мозку": мережу обурив священик РПЦ з автоматом (відео)

STYLERLIFE        18.06.2018 - 10:15
Фото: Православие.Ru
Фото: Православие.Ru

Священик стріляв з автомата в небо

Користувачів мережі обурив озброєний священик РПЦ, який з автомата кілька разів вистрілив у небо. Відповідне відео опублікував журналіст Олександр Тверській на своїй сторінці в Facebook.

Відео: Священик РПЦ (facebook.com/TverskoyAA)

"Священик РПЦ проводить молебень за мир у всьому світі. Нічого незвичайного", - підписав він ролик.

Скріншот поста (facebook.com/TverskoyAA)

У коментарях користувачі висловили своє обурення тим, що відбувається.

"А як же заповідь: не вбий?" – пишуть вони.

"Православ'я головного мозку", - зазначили користувачі.

"У мене друзі священики і вони кажуть, що священнослужитель не має права брати в руки зброю! За удар людину позбавляють сану, повинні позбавляти. Духовна деградація накрила РПЦ", - вважають в мережі.

"У бога цілиться", - додали в коментарях.

Нагадаємо, окупанти на повітряній кулі освятили Керченський міст.

Гігантський аеростат "Росія" здійснив переліт в неділю, 6 травня, з Кубані в Крим на честь Дня Перемоги, "символічно з'єднавши два береги". Повітряна куля піднявся в небо з узбережжя неподалік від порту Кавказ. Пролетівши над Керченською мостом, він приземлився в Керчі через годину.

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Теги: РПЦ, священник
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