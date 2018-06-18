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"Православие головного мозга": сеть возмутил священник РПЦ с автоматом (видео)

STYLERLIFE        18.06.2018 - 10:15
Фото: Православие.Ru
Фото: Православие.Ru

Священник стрелял из автомата в небо

Пользователей сети возмутил вооруженный священник РПЦ, который из автомата несколько раз выстрелил в небо. Соответствующее видео опубликовал журналист Александр Тверской на своей странице в Facebook.

Видео: Священник РПЦ (facebook.com/TverskoyAA)

"Священник РПЦ проводит молебен за мир во всем мире. Ничего необычного", - подписал он ролик.

Скриншот поста (facebook.com/TverskoyAA)

В комментариях пользователи выразили свое возмущение происходящим.

"А как же заповедь: не убий?" – пишут они.

"Православие головного мозга", - отметили пользователи.

"У меня друзья священники и они говорят, что священнослужитель не имеет права брать в руки оружие! За удар человека сана лишают, должны лишать. Духовная деградация накрыла РПЦ", - считают в сети.

"В бога целится", - добавили в комментариях.

Напомним, как оккупанты на воздушном шаре освятили Керченский мост.

Гигантский аэростат "Россия" совершил перелет в воскресенье, 6 мая, с Кубани в Крым в честь Дня Победы, "символично соединив два берега". Воздушный шар поднялся в небо с побережья неподалеку от порта Кавказ. Пролетев над Керченским мостом, он приземлился в Керчи спустя час.

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Теги: РПЦ, священник
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