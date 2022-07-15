Свято 15 липня: що заборонено робити на Берегиню, прикмети, у кого день ангела

15 липня православні християни вшановують пам'ять святителя Фотія, митрополита Київського і всієї Русі, який жив у XV столітті. З давніх-давен в цю дату також шанували Богородицю, і свято отримало назву Сира Богородиця або Берегиня. У церковному календарі сьогодні відзначається Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні.

Які традиції та прикмети пов'язані з датою 15 липня, та яких дотримувалися правил і заборон у старовину - читайте нижче в матеріалі Styler.

У цю дату дні ангела відзначають Никон і Арсеній - не забудьте привітати людей і такими іменами зі святом.

Нагадаємо, раніше в ПЦУ розповіли, які в липні особи дати та свята в православному календарі.

А також перед цим ми писали, за що треба молитися кожен день цього місяця.