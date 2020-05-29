Свято 29 травня: що не можна робити сьогодні, головні прикмети

Яке сьогодні свято. 29 травня 2020 року православні християни вшановують пам'ять святого Федора, якого в народі називали Житником.

Святий Феодор народився в Єгипті. У нього була багата родина християн. У віці 14 років він втік з дому і відправився в Тавенскую обитель преподобного Пахомія Великого. Феодора першого з усієї братії висвятили на священика, тому й прозвали його Освяченим. Після смерті свого великого наставника він прийняв управління Тавенски монастирем, а пізніше став на чолі всіх Фиваидских обителей. Преподобний Феодор прославився своєю святістю. Помер він у глибокій старості в 368 році

Наші предки завжди говорили: "У Житника одна турбота – ячмінне поле боронувати". В цей день готували ячну, пшоняну, манну або гречану кашу – це було традиційне блюдо, оскільки 29 травня молилися про гарний урожай зернових і злаків.

Вважалося, якщо 29 травня каша буде на столі, то буде великий врожай зернових і відповідно багато хліба на столі.

Іменини в цей день святкують – Георгій (Юрій, Єгор), Єфрем, Касян, Лаврентій, Муза, Олександр, Федір.

Головні прикмети цього дня

Якщо до цього дня зацвіла горобина – більше холодів не будуть і встановиться тепло.

Якщо 29 травня йде дощ і чути квакання жаб у водоймах – скоро буде хороша погода.

На озерах з'явилися латаття – буде тепле і хороше літо.

Якщо у цей день гримить грім – буде хороший урожай зерна.

Якщо в цей день в гнізда прилітають ластівки – червень буде спекотним, якщо пташки продовжують грати в повітрі – перший місяць літа буде дощовим.

Що не можна робити в цей день:

В цей день не можна планувати і призначати важливі зустрічі.

Як ми раніше писали, синоптик прогнозує температурний рекорд в Україні.