Свято 29 травня: що не можна робити сьогодні, головні прикмети

У православній церкві 29 травня відзначають день святого Федора Житника
Яке сьогодні свято. 29 травня 2020 року православні християни вшановують пам'ять святого Федора, якого в народі називали Житником.
Святий Феодор народився в Єгипті. У нього була багата родина християн. У віці 14 років він втік з дому і відправився в Тавенскую обитель преподобного Пахомія Великого. Феодора першого з усієї братії висвятили на священика, тому й прозвали його Освяченим. Після смерті свого великого наставника він прийняв управління Тавенски монастирем, а пізніше став на чолі всіх Фиваидских обителей. Преподобний Феодор прославився своєю святістю. Помер він у глибокій старості в 368 році
Наші предки завжди говорили: "У Житника одна турбота – ячмінне поле боронувати". В цей день готували ячну, пшоняну, манну або гречану кашу – це було традиційне блюдо, оскільки 29 травня молилися про гарний урожай зернових і злаків.
Вважалося, якщо 29 травня каша буде на столі, то буде великий врожай зернових і відповідно багато хліба на столі.
Іменини в цей день святкують – Георгій (Юрій, Єгор), Єфрем, Касян, Лаврентій, Муза, Олександр, Федір.
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Автор: Людмила Жукова