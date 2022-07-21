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Зрадники в рясах: у Мелітополі за російськими паспортами стоять священики УПЦ МП

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Мелітополь, Четвер 21 липня 2022 11:46
Зрадники в рясах: у Мелітополі за російськими паспортами стоять священики УПЦ МП У Мелітополі священики зраджують Україну (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У тимчасово окупованому Мелітополі священики УПЦ МП продовжують підтримувати Росію. Так, зрадники стають в черзі за паспортами РФ.

Про таку тенденцію повідомляє РІА Мелітополь.

Де помічені зрадники

Своє справжнє обличчя показали саме представники монастиря Сави Освяченого по вулиці Монастирській. У цю обитель росіяни звозили першу гуманітарку на початку війни.

Тепер священики не прикидаються патріотами, а чекають своїх паспортів РФ.

"Сьогодні на здачу документів на отримання паспортів РФ в ЦНАП прибули черниці і парафіянки УПЦ МП в хустках. Після проходження процедур, за ними приїхав священик на білому мікроавтобусі із запорізькими номерами. Ззаду на склі на авто попа була наклеєна велика свастика Z з георгіївською стрічкою, - повідомив житель Мелітополя.

До речі, раніше в Мелітополі при храмі Георгія Побідоносця, підпорядкованому, російському Патріарху Кирилу (Володимиру Гундяєву), вже навіть організували курси, де вчать лікувати поранених. Людям обіцяють після навчання на таких курсах працевлаштування в лікарнях. Насправді окупанти бояться контрнаступу ЗСУ.

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Так, раніше на засіданні Синоду РПЦ було прийнято рішення прийняти Джанкойську, Сімферопольську і Феодосійську єпархії в безпосереднє підпорядкування Патріарха Кирила.

Нагадаємо, що в Україні батюшки УПЦ МП прислуговували окупантам.

А раніше Львів заборонив діяльність Московського патріархату.

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