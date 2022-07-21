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Предатели в рясах: в Мелитополе за российскими паспортами стоят священники УПЦ МП

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Мелитополь, Четверг 21 июля 2022 11:46
Предатели в рясах: в Мелитополе за российскими паспортами стоят священники УПЦ МП В Мелитополе священники предают Украину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во временно оккупированном Мелитополе священники УПЦ МП продолжают поддерживать Россию. Так, предатели становятся в очереди за паспортами РФ.

О такой тенденции сообщает РИА Мелитополь.

Где замечены предатели

Свое настоящее лицо показали именно представители монастыря Саввы Освященного по улице Монастырской. В эту обитель россияне свозили первую гуманитарку в начале войны.

Теперь священники не прикидываются патриотами, а ждут своих паспортов РФ.

"Сегодня на сдачу документов на получение паспортов РФ в ЦНАП прибыли монахини и прихожанки УПЦ МП в платках. После прохождения процедур, за ними приехал священник на белом микроавтобусе с запорожскими номерами. Сзади на стекле на авто попа была наклеена большая свастика Z с георгиевской лентой, - сообщил житель Мелитополя.

Кстати, ранее в Мелитополе при храме Георгия Победоносца, подчиненном, российскому патриарху Кириллу (Владимиру Гундяеву), уже даже организовали курсы, где учат лечить раненых. Людям обещают после учеб на таких курсах трудоустройства в больницах. На самом деле оккупанты боятся контрнаступления ВСУ.

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Так, ранее на заседании синода РПЦ было принято решение принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное подчинение патриарха Кирилла.

Напомним, что в Украине батюшки УПЦ МП прислуживали оккупантам.

А ранее Львов запретил деятельность Московского патриархата.

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