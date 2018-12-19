Напередодні виборів: відомий педіатр Комаровський приєднається до команди Зеленського?

Володимир Зеленський та Євген Комаровський (facebook.com/uakomar)

Доктор Комаровський опублікував спільне фото з лідером студії "Квартал 95"

Володимир Зеленський, схоже, визначився з рішенням про участь у майбутній президентській гонці. Такий висновок можна зробити з публікації у Facebook відомого українського педіатра Євгена Комаровського, який зустрівся з керівником студії "Квартал 95" у Харкові.

"Зрештою, я не витримав і запитав: "Вово, ну шо, ти "так"? Чи ні"? Вова засопів,

озирнувся довкола, підкотив очі, став трішки схожий на Володимира

Олександровича, дав відповідь і... взяв обіцянку не розголошувати. Терплю. Не

розголошую. Нехай сам викручується ..." – написав Євген Комаровський.

Скріншот поста аккаунта (facebook.com/uakomar)

Користувачі соцмережі, коментуючи допис, закликають Зеленського йти в президенти і збирати команду.

"Володимир Зеленський – президент, Комаровський – міністр охорони здоров'я. Здорово! Україні дуже потрібні нормальні люди біля керма держави", – зазначає Ірина Морозова.

Скріншот коментарів facebook.com/uakomar)

Нагадаємо, згідно з даними останнього всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, Володимир Зеленський залишається одним з фаворитів президентської гонки. Так, його готові підтримати 14,6% серед тих, хто визначився з вибором. Відповідно Зеленський займає друге місце після Юлія Тимошенко (21,2%).