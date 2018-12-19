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В преддверии выборов: известный педиатр Комаровский присоединится к команде Зеленского?

STYLERЖизнь    19.12.2018 - 18:24
В преддверии выборов: известный педиатр Комаровский присоединится к команде Зеленского?
Владимир Зеленский и Евгений Комаровский (facebook.com/uakomar)

Доктор Комаровский опубликовал совместное фото с лидером студии "Квартал 95"

Владимир Зеленский, похоже, определился с решением об участии в будущей президентской гонке. Об этом можно судить по публикации в Facebook известного украинского педиатра Евгения Комаровского, который встретился с руководителем студии "Квартал 95" в Харькове.

"В конце концов, я не выдержал и спросил: "Вова, ну шо, ты "да"? Или "нет"?
Вова засопел, оглянулся по сторонам, подкатил глаза, стал немножко похож на Владимира Александровича, дал ответ и… взял обещание не разглашать. 
Терплю. Не разглашаю. Пусть сам выкручивается…" – написал Евгений Комаровский.

В преддверии выборов: известный педиатр Комаровский присоединится к команде Зеленского?

Скриншот поста аккаунта (facebook.com/uakomar)

Пользователи соцсети, комментируя пост, призывают Зеленского идти в президенты и собирать команду.

"Владимир Зеленский – президент, Комаровский – министр здравоохранения. Здорово! Украине очень нужны нормальные люди у руля государства", – отмечает Ирина Морозова.

В преддверии выборов: известный педиатр Комаровский присоединится к команде Зеленского?

Скриншот комментария (facebook.com/uakomar)

Напомним, согласно данным последнего всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, Владимир Зеленский остается одним из фаворитов президентской гонки. Так, его готовы поддержать 14,6% среди тех, кто определился с выбором. Соответственно Зеленский занимает второе место после Юлия Тимошенко (21,2%). 

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