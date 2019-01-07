Подання Томосу: Різдвяна літургія в Софійському соборі (фоторепортаж)

Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

У спільній молитві були присутні президент України, члени уряду, капелани

Сьогодні, 7 січня, у Києві в Софійському соборі пройшла святкова літургія, яку провів митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Томос про автокефалію Православної церкви України в Софійський собор внесли президент України Петро Порошенко і предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній.

Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Варто відзначити, що після літургії Томос перенесуть в трапезний храм Софії Київської (Мала Софія), де кожен зможе його побачити.

Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Варто зазначити, що Томос завершує процес отримання автокефалії православної церквою.

Автокефалія - це повна самостійність церкви. В даному випадку Православна церква України вийшла з підпорядкування Російської православної церкви. Тепер ПЦУ буде підкоряться Константинопольського патріархату.

Нагадаємо, що Томос про автокефалію ПЦУ прибув в Україну вчора, 6 листопада.

Раніше повідомлялося про те, що Вселенський патріарх Варфоломій привітав українців з отриманням Томосу і зазначив, що цій події ради не тільки в Україні, і за межами країни.

Раніше ПЦУ попереджала про провокації проти Московського патріархату. Від капеланів з України надійшла інформація про те, що від імені "Правого сектора" готуються провокації.