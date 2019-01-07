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Как прошла Рождественская литургия в Софийском соборе (фоторепортаж)

STYLERЖизнь    07.01.2019 - 13:36
Как прошла Рождественская литургия в Софийском соборе (фоторепортаж)
Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

В общей молитве присутствовали президент Украины, члены правительства, капелланы

Сегодня, 7 января, в Киеве в Софийском соборе прошла праздничная литургия, которую провел митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Томос об автокефалии Православной церкви Украины в Софийский собор внесли президент Украины Петр Порошенко и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

 

Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Стоит отметить, что после литургии Томос перенесут в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый сможет его увидеть.

 

Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Стоит отметить, что Томос завершает процесс получения автокефалии православной церковью.

Автокефалия – это полная самостоятельность церкви. В данном случае Православная церковь Украины вышла из подчинения Русской православной церкви. Теперь ПЦУ будет подчинятся Константинопольскому патриархату.

Напомним, что Томос об автокефалии ПЦУ прибыл в Украину вчера, 6 ноября.

Ранее сообщалось о том, что Вселенский патриарх Варфоломей поздравил украинцев с получением Томоса и отметил, что этому событию рады не только в Украине, и за пределами страны.

Ранее ПЦУ предупреждала о провокациях против Московского патриархата. От капелланов из Украины поступила информация о том, что от имени "Правого сектора" готовятся провокации.

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